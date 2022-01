#HappeningNow Sarah Palin seen dining at a Manhattan restaurant. She is in the city for a trial against the NYT @nytimes, which was reportedly delayed due to her testing positive for Covid19, 2 days ago, according to Forbes pic.twitter.com/npJaQDf110 — Scootercaster (@ScooterCasterNY) January 27, 2022

Kurz nach mehreren positiven Corona-Tests ist US-Politikerin Sarah Palin in einem New Yorker Restaurant gesichtet worden. Wie mehrere US-Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten,in der US-Ostküstenmetropole. Palin sass zwar am Mittwoch im Aussenbereich des Restaurants in der noblen Upper East Side, müsste sich aber eigentlich von anderen Menschen isolieren.Republikanerin Palin - die ehemalige Gouverneurin von Alaska und Bewerberin für das Amt der Vize-Präsidentin 2008 -und sagte zu den Aussichten, sich immunisieren zu lassen kürzlich: «Nur über meine Leiche». Deshalb sorgte sie in New York schon vor einigen Tagen für Unmut, weil sie im Innenbereich eines Restaurants ass - dies dürfen in der Grossstadt nur vollständig Geimpfte. Die 57-Jährige hält sich in New York wegen einer Zivilklage gegen die «New York Times» auf.