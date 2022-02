Bild: KEYSTONE

Die Arbeit der Glückskette hat sich im vergangenen Jahr vor allem auf die am stärksten vom Coronavirus betroffenen Menschen konzentriert. Weitere Schwerpunkte waren die Kinderhilfe sowie die Hilfe in Afghanistan und Haiti. 34 Millionen Franken flossen in 348 Projekte.



2021 unterstützte die Glückskette mehr als 8,4 Millionen notleidende Menschen in 40 Ländern, wie sie in einer Mitteilung vom Donnerstag bilanziert. Die Stiftung finanzierte Hilfsprojekte ihrer Partnerorganisationen und Organisationen in der Schweiz mit über 34 Millionen Franken.



Der grösste Teil der Spenden floss in Projekte für Menschen, die von den wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie am stärksten betroffen sind. Insgesamt wurden 6,5 Millionen Menschen unterstützt.



In der Schweiz erfolgte diese Unterstützung hauptsächlich in Form von finanzieller Hilfe und Dienstleistungen für die Betroffenen. Im Ausland wendete die Glückskette über neun Millionen Franken auf, um die Schwächsten bei der Bewältigung der Folgen der Pandemie zu unterstützen.



Angesichts der verheerenden globalen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und der sich drastisch verschlechternden Lage in Indien erneuerte die Glückskette Ende Mai 2021 ihren Aufruf zugunsten der am stärksten gefährdeten Menschen. So sammelte sie 6'533'403 Franken an Spenden.(sda)