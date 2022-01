Der Kanton Solothurn erweitert seine Kapazität für Covid-19-Tests. Am Dienstag wird in Balsthal ein weiterer kantonaler Teststandort in Betrieb genommen.



Bei der Teststation auf dem Parkplatz der Freibads Moos könnten sich täglich bis zu 240 Personen auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen, teilte die Solothurner Staatskanzlei am Montag mit. Angeboten werden Antigen-Schnelltests sowie Einzel-Speichel-PCR-Tests.



Im Kanton Solothurn kann man sich bislang in den beiden kantonalen Testzentren in Solothurn und Olten, in den Spitälern Solothurn, Olten und Dornach sowie in diversen Apotheken und Arztpraxen testen lassen. (sda)