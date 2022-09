In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 16'826 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Das sind gut 3000 Fälle mehr als in der Vorwoche. Gleichzeitig registrierte das BAG 7 neue Todesfälle und 202 Spitaleinweisungen. Der Anteil der doppelt Geimpften liegt bei 69,3 Prozent, geboostert sind 44,4 Prozent.



Gemeldet wurden 58'861 Tests. Die mittlere Positivitätsrate der letzten Tage lag bei 28 Prozent.