Klimaktivismus: «Radikaler Protest will und muss immer anecken»

Der heutige Klimaprotest sei extremistisch? Keineswegs, sagt Historiker Alexander Sedlmaier. Vielleicht würde er in 100 Jahren sogar mit Gedenktafeln geehrt.

Parvin Sadigh / Zeit Online

Klimaaktivistinnen, die sich an Strassen festkleben, ziehen seit Monaten den Zorn der Autofahrenden auf sich. Nach einem Unfall Anfang der Woche hiess es zunächst, eine Verletzte sei wegen einer Blockade nicht schnell genug versorgt worden, daraufhin kritisierten Politikerinnen wie Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey und Bundesjustizminister Marco Buschmann die Aktivisten der Letzten Generation. Der Historiker Alexander Sedlmaier findet, Politiker sollten vorsichtig sein, zivilen Ungehorsam mit Gewalt oder gar Extremismus gleichzusetzen.

Am 29. Oktober blockieren Aktivisten die Berner Lorrainebrücke, in dem sie ihre Hände an den Boden klebten. Nur eine von vielen Aktionen in den letzten Wochen. Bild: keystone

Herr Sedlmaier, aus historischer Perspektive: Schaden radikale Protestformen wie die gerade intensiv diskutierten Autobahnblockaden oder Museumsaktionen der Letzten Generation der Klimabewegung eher, als dass sie Menschen aufrütteln?

Alexander Sedlmaier: So pauschal lässt sich das nicht sagen. Nicht die Protestformen sind radikal, sondern eventuell die mit ihnen verfolgten Ziele. Formen zivilen Ungehorsams gehören zum Repertoire der meisten Protestbewegungen. Denn anders als bei Massendemonstrationen, die viele politische Haltungen integrieren, sind manche Aktivisten auch im Denken radikaler: Sie stellen etwa die Idee vom Wirtschaftswachstum oder den Kapitalismus an sich infrage, statt nur kleine Reformen anzumahnen. Gandhi sprach in Anlehnung an Henry David Thoreau auch von zivilem Widerstand als Steigerung des zivilen Ungehorsams, weil das Ziel war, ein System zu überwinden.

Alexander Sedlmaier lehrt Neuere Geschichte an der Universität Bangor in Wales und ist Autor des 2018 bei Suhrkamp erschienen Buches «Konsum und Gewalt: Radikaler Protest in der Bundesrepublik».

Sind aber grosse friedliche Massendemonstrationen nicht der bessere Weg zum Erfolg, weil sie die Bevölkerung zum Nachdenken anregen, statt sie abzustossen?

Wir können zumindest aus historischer Perspektive nur schwer verallgemeinern, welche Protestformen am besten wirken. Erst im Rückblick kann man erkennen, wie etwa die Positionen der Protestierenden in den Sechziger- und Siebzigerjahren zum Umweltschutz oder zu Frauenrechten allmählich im Mainstream ankamen. Grosse Demonstrationen und ziviler Ungehorsam wirkten wohl meist gemeinsam. Am Civil Rights Movement in den USA sehen wir allerdings, dass gerade die Proteste des zivilen Ungehorsams erfolgreich waren – es folgten Gesetzesänderungen, unter anderem der Civil Rights Act, wenn auch der Rassismus damit nicht überwunden ist.

«Solche Schuldzuschreibungen waren auch historisch Teil von Delegitimationsstrategien, wie sie soziale Bewegungen häufig erlebt haben.»

Wie radikal sind die aktuellen Aktionen im historischen Vergleich?

Vergleicht man Aktionen der Letzten Generation oder von Extinction Rebellion etwa mit den Kaufhausbrandanschlägen in Frankfurt 1968, unter Beteiligung zukünftiger Mitglieder der RAF, oder gar mit den Aktionen von Rechtsextremisten, sind sie eher besonnen. Sie distanzieren sich explizit von Gewalt und rufen nicht zur gross angelegten Revolte auf. Gewalt gegen Menschen wird explizit abgelehnt, aber auch meistens gegen Sachen – abgesehen von kleineren Schäden, die etwa an Bilderrahmen entstanden sind. Die Protestierenden haben nach dem Vorfall in Berlin eine Entschuldigung folgen lassen. Falls sich Hilfe verzögerte, wäre das bedauerlich, aber auch dann würde zu diskutieren sein, ob es redlich ist, sie den Protestierenden, die nach eigenen Angaben eine Rettungsgasse gelassen hatten, moralisch und juristisch anzulasten. Solche Schuldzuschreibungen waren auch historisch Teil von Delegitimationsstrategien, wie sie soziale Bewegungen häufig erlebt haben.

Aber wenn die Bevölkerung diese Protestformen so empört, wird das Ziel dann nicht diskreditiert?

Ich teile diese Prämisse nicht. Ziviler Ungehorsam ist eine Minderheitenangelegenheit, die anecken will und muss. Die Mehrheit gegen sich aufzubringen, wird in Kauf genommen, um die Gewalt auf der anderen Seite sichtbar zu machen. In diesem Fall: Ihr empört euch über einen Stau, aber nicht über den Untergang der Menschheit. Aber die Kritik wird intern sicher diskutiert, abgewogen und ausgehandelt: Verstösst die Aktion gegen unsere Werte? Es wird immer Aktionen geben, die sich selbst einen Bärendienst erweisen, aber als Historiker kann ich das jetzt noch nicht bewerten. Vielleicht wird der zivile Ungehorsam von heute in 100 Jahren mit Gedenktafeln geehrt.

Es geht nicht nur um Empörung der Bürgerinnen. Politiker bezeichnen die Proteste als kriminell oder gar extremistisch, halten Haftstrafen für möglich. Andere fordern sogar das Verbot der Bewegung.

Eine Bestrafung in Kauf zu nehmen, ist Teil der Protestform des zivilen Ungehorsams. Protestierende sind schon oft wegen sogenannten gefährlichen Eingriffen in den Strassenverkehr oder Nötigung verurteilt worden. Berühmt ist der Fall von Klaus Laepple, der 1966 gegen die Fahrpreiserhöhungen der Kölner Verkehrsbetriebe zur Blockade der Strassenbahnschienen aufrief. In der Begründung des Bundesgerichtshofs, dessen Vorsitzender Richter übrigens eine NS-Vergangenheit hatte, wurde den Protestierenden sogar Terror vorgeworfen. Über Jahrzehnte wurden daraufhin Sitzblockaden mithilfe eines weit gefassten Gewaltbegriffs kriminalisiert, etwa gegen die Friedensbewegung der Siebziger- und Achtzigerjahre.

Heute ist das so leicht nicht mehr möglich. Der deutsche Bundesgerichtshof hob diese Rechtsprechung 1995 auf. Ob ein Protest einen Straftatbestand erfüllt, haben Gerichte zu würdigen. Bei der Strafzumessung sind Beweggründe, Ziele und Gesinnung zu berücksichtigen. Aus Sicht der politischen Theorie geht es um den Zwiespalt zwischen Legalität und Legitimität: Vielleicht ist die Handlung nicht gesetzeskonform, aber trotzdem legitim, weil sie durch moralische Prinzipien gerechtfertigt ist. Politiker sollten deshalb vorsichtig sein, zivilen Ungehorsam schnell mit Gewalt oder gar Extremismus gleichzusetzen. Wenn gerade behauptet wird, eine grüne RAF stünde vor der Tür, halte ich das für wenig wahrscheinlich, sondern eher für einen Versuch der Diskreditierung der Klimaschutzbewegung.

«Der Sekundenkleber verliert bald seinen Reiz.»

Früher flogen Farbbeutel gegen Politiker. Castortransporte wurden blockiert und Häuser besetzt. Ist es heute schwerer, die angemessene Protestform zu finden, weil der Adressat eigentlich überall ist?

Der öffentliche Diskurs verlief früher nach ähnlichen Mustern wie in der Gegenwart, eine schwierige Dynamik entsteht aber mit der Beteiligung der Grünen an der Regierung – die ja unter besonderem Druck stehen zu liefern und mit denen viele Protestierende sympathisierten. Ausserdem scheint es zumindest einen oberflächlichen gesellschaftlichen Konsens für mehr Klimaschutz zu geben, auch wenn viele Unternehmen nur Greenwashing betreiben und Politiker und Politikerinnen doch nicht genug tun. Die konkreten Ansprechpartner sind also diffus und agieren global. Das war früher oft leichter: Nehmen wir etwa die Proteste gegen den IWF und die Weltbank in Berlin 1988. Da schrieben die Organisatoren: «Das Unrecht hat einen Namen und eine Adresse.» Es wurden politische Stadtrundfahrten organisiert zu Siemens und Jacobs Suchard. Greenpeace hat Verursacher der Umweltskandale direkt gestoppt. Ich persönlich finde den Protest bei einem Autoproduzenten wie BMW besser zu vermitteln als im Museum.

Können Sie den Aktivisten also aus historischer Perspektive ein paar Tipps geben?

Altväterliche Ratschläge finde ich nicht angebracht. Was ich aber sagen kann: Man sollte sich nicht zu stark auf eine Sache festlegen, die leiert sich aus. Der Sekundenkleber verliert bald seinen Reiz. Künstlerische Aktionen, Dokumentarfilme, die die Probleme auf kreative Weise sichtbar machen, haben sicher viele in der Vergangenheit aufgerüttelt. Was ich etwas vermisse, ist eine dynamischere intellektuelle Auseinandersetzung. Aktivistinnen und Studierende stehen heute unter ganz anderem Zeitdruck. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und ihre Expertise bilden ja auch heute einen integralen Teil der Protestbewegung, die aber nicht immer in die Breite durchdringt. Ansätze liegen durchaus vor. Vielleicht fehlt eine Denkerin oder einen Denker wie Karl Marx, der oder die Ideen für eine gerechtere, nachhaltigere Wirtschafts- und Lebensform zusammendenkt. Aber wer weiss, vielleicht schreibt sie oder er ihr Werk ja gerade.

