Das Baselbieter Strafgericht hat einen Maskenverweigerer freigesprochen, weil die ihm konkret zur Last gelegte Tat nicht nachgewiesen werden konnte. Im Gerichtssaal verweigerte der Mann das Tragen einer Maske, weshalb er aus dem Saal getragen werden musste.



Vor einem Jahr habe der 58-jährigen Schweizers auf dem Polizeiposten in Sissach BL keine Maske getragen. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft verfügte deshalb einen Strafbefehl mit einer Busse von 100 Franken und Verfahrenskosten von 180 Franken. Gegen diesen Strafbefehl hat der Mann nun erfolgreich rekurriert.

Die Polizei hatte den Mann im Februar 2021 an der sogenannten «Nicht-Fasnacht» in Sissach aufgegriffen und zum Polizeiposten transportiert, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Was dort genau vorgefallen war, blieb unklar, weil sich der Beschuldigte im Gerichtsgebäude weigerte, eine Gesichtsmaske zu tragen und schliesslich von der Polizei aus dem Saal entfernt werden musste.



Der Richter begründete den Freispruch damit, es sei der Strafverfolgungsbehörde nicht gelungen, dem Angeklagten eine Schuld nachzuweisen. Aus den Akten werde nämlich nicht ersichtlich, ob sich der Unmaskierte in den Innenräumen des Polizeipostens in Sissach befunden habe, wo eine Maskentragpflicht herrschte, oder ob er im Aussenraum vor dem Posten vernommen worden sei.



Dem 58-Jährigen hatte die Baselbieter Staatsanwaltschaft neben dem konkret verhandelten Fall eine lange Liste von Vergehen gegen die Corona-Schutzmassnahmen zur Last gelegt: unbefugtes Nichttragen einer Gesichtsmaske in Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs, in öffentlich zugänglichen Innenräumen und Aussenbereichen von Einrichtungen und Betrieben, einschliesslich Märkten, in Wartebereichen von Bahn, Bus, Tram und Seilbahnen oder in Bahnhöfen, Flughäfen und anderen Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs. (sda)