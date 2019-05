Schweiz

International

Ueli Maurer in Washington



Ueli Maurer trifft Donald Trump

Maurer zufrieden mit Gespräch: «Trump ist eine offene, kommunikative Persönlichkeit»

Der erste offizielle Besuch eines Schweizer Bundespräsidenten im Weissen Haus ist vorbei: Ueli Maurer hat am Donnerstag gegen Mittag (Ortszeit) den US-Präsidenten Donald Trump in Washington getroffen. Die beiden begrüssten sich gut gelaunt und zogen sich dann für knapp 40 Minuten unter Ausschluss der Presse ins Oval Office zurück.

Nach Angaben des Eidgenössischen Finanzdepartementes (EFD) ging es in dem Gespräch darum, die Möglichkeit eines Freihandelsabkommens zwischen den USA und der Schweiz auszuloten. Details, hiess es später von Maurer, seien aber nicht besprochen worden. Die USA sind mit Ausfuhren im Wert von über 40 Milliarden Franken pro Jahr der zweitgrösste Exportmarkt für die Schweiz, gleich nach Deutschland.

Diplomatische Dienste für die USA

Laut Trumps Sprecherin, Sarah Sanders, ging es hauptsächlich um die diplomatischen Dienste der Schweiz im Iran und in Venezuela. Die Schweiz vertritt seit 1980 die diplomatischen Interessen der USA in Iran.

In Venezuele liefern sich derzeit Präsident Nicolas Maduro und der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaido einen erbitterten Machtkampf. Aussenminister Ignazio Cassis und US-Botschafter Edward McMullen haben Anfang April eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach die Schweiz künftig auch die Interessen der USA in Caracas vertreten soll. Dazu sagte Ueli Maurer in einer Pressekonferenz nach dem Treffen: «Wir haben jetzt dieses Abkommen und wir müssen abwarten. Momentan können wir nichts entscheiden. Die Situation ist für uns und auch für die USA ein bisschen verrückt.»

Maurer ist zufrieden

Ueli Maurer schien mit dem Verlauf des Treffens zufrieden zu sein. Trump sei eine offene, kommunikative Persönlichkeit, betonte er.

(tam)

Die Einzelheiten im Ticker:

Ticker: Ueli Maurer in Washington

Abonniere unseren Newsletter