Der Bundesrat soll eine Verlängerung der Kostenübernahme für Antigen-Schnelltests bis Ende November prüfen. Dies legt ihm die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S) nahe. Sie betont jedoch gleichzeitig, es brauche einen neuen Effort, um die Impfquote zu erhöhen.

Die Kommission empfiehlt dem Bundesrat zudem in einem Schreiben, er solle dafür sorgen, dass die Kantone den negativ getesteten Personen überall dort ein Covid-Zertifikat ausstellen, wo repetitive PCR-Pooltests durchgeführt werden, also etwa in Unternehmen und Bildungseinrichtungen.



Am Montag hatte bereits die Schwesterkommission des Nationalrates gefordert, der Bundesrat müsse die Corona-Gratistests für asymptomatische Personen beibehalten, solange die erweiterte Zertifikatspflicht gelte.



Am Freitag gab die Regierung jedoch bekannt, dass sie an ihrem Grundsatzentscheid, das Gratistest-Regime mittelfristig aufzuheben, festhalten wolle. Definitiv entscheiden will der Bundesrat am kommenden Freitag.



Der Bundesrat hatte vergangene Woche vorgeschlagen, dass die Tests nicht bis am 1. Oktober, sondern bis am 10. Oktober für alle gratis sein sollen. Bis Ende November sollen sie nur für jene kostenlos sein, die auf die zweite Impfung warten. (sda)