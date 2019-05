Schweiz

International

Klimastreik-Liveticker: So protestieren die Jugendlichen weltweit



Bild: KEYSTONE

Der Klimastreik geht wieder um die Welt

Rund um den Globus geht die Jugend für besseren Klimaschutz auf die Strasse. Wir berichten live.

Weltweit wird am 24. März für das Klima gestreikt – so auch in Metropolen wie Rom, Wien, Stockholm, London und Berlin. Auch in der Schweiz werden mehrere zehntausend Teilnehmer erwartet (siehe unten)

Die Schüler-Proteste gehen auf die schwedische Schülerin Greta Thunberg zurück. Sie hatte vergangenes Jahr begonnen, jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament für Klimaschutzmassnahmen zu demonstrieren, statt in die Schule zu gehen. Dafür wurde sie mittlerweile für den Friedensnobelpreis nominiert.

Ticker: 24.05.2019 Klimastreik

Hier wird in der Schweiz gestreikt: Baden: Bahnhofplatz, 10:00

Basel: Münsterplatz, 10:45

Bellinzona: Largo Elvezia, 14:00

Bern: Helvetiaplatz, 11:55

Biel: Robert-Walser-Platz, 16:00

Burgdorf: Kronenplatz, 10:00

Chur: Bahnhofplatz, 16:45

Davos: Postplatz, 12:00-13:00 (Sitzstreik)

Delémont: Place de la Gare, 14:00

Fribourg: Place Georges-Python, 16:00

Genève: Uni-Mail, 8:00

Glarus: Rathausplatz, 11:30

Köniz: Bläuackerplatz, 10:30

Langenthal: Schulhaus Kreuzfeld 4, 9:00

Lausanne: Place de la Gare, 10:30

Luzern: Helvetia Gärtli, 14:00

Münsingen: Gemeindehaus, 10:45

Neuchâtel: Bas du Funambule/Université, 14:00

Olten: Schützi Olten, 12:00

Rapperswil-Jona: Fischmarktplatz, 11:00

Schaffhausen: Vorstadt, 14:00

Solothurn: Kreuzackerbrücke, 12:15

St.Gallen: Vadianstatue, 10:30

Thun: Rathausplatz, 10:30

Zug: Vorstadtquai, 12:00

Zürich: Münsterhof, 13:00

Hier wird weltweit gestreikt:

