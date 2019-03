Schweiz

Lawinenunglück in Schottland: Tote sollen Schweizer sein



Bei dem Abgang einer Schneelawine an Grossbritanniens höchstem Berg, dem Ben Nevis in Schottland, sind drei Menschen ums Leben gekommen. Gemäss britischen Medienberichten soll es sich bei den Toten um Schweizer handeln.

Bild: AP/PA

Die schottische Polizei hatte am Dienstag zunächst von zwei Toten und zwei Verletzten Bergsteigern gesprochen. Einer der Verletzten sei jedoch später gestorben und der andere Verletzte per Helikopter in ein Spital in Glasgow gebracht worden, berichteten lokale Medien am Abend unter Berufung auf die Polizei.

Wie der «Telegraph» schreibt, soll es sich bei den verunglückten Bergsteigern um Schweizer handeln. Bestätigt ist dies allerdings nicht.

Den Angaben nach ereignete sich der Lawinenabgang auf dem 1345 Meter hohen Berg im Norden des Vereinigten Königreichs am Dienstag zur Mittagszeit. Rettungshelikopter und Ambulanzen waren darauf zum Unglücksort geschickt worden.

