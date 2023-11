Berset besteigt den Nachtzug in Przemysl, Polen. Bild: keystone

Berset trifft in der Ukraine Präsident Selenskyj

Bundespräsident Alain Berset ist am Samstagmorgen in Kiew eingetroffen. Während seines zwölfstündigen Besuchs in der Ukraine soll er namentlich den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen und an einem Gipfel zur Ernährungssicherheit teilnehmen. (sda)