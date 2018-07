«Der Zivildienst soll gleich lange dauern wie der Militärdienst»

Diese 7 Punkte ändern sich, wenn die geplante Reform umgesetzt wird

1) 12-monatige Wartefrist: Armeeangehörige, die sich entscheiden in den Zivildienst zu wechseln, müssen sich neu ein Jahr gedulden. In dieser Zeit sind sie weiterhin verpflichtet Militärdienst zu leisten.

2) Längere Dienstzeit: Alle Zivildienstleistenden müssen künftig mindestens 150 Diensttage absolvieren.

3) Dienstzeit des Kader: Unteroffiziere und Offiziere hatten es bislang einfacher: Ihre noch zu leistenden Dienstage stiegen bei einem Wechsel in den Zivildienst nur um den Faktor 1,1. Künftig würde auch für sie der Faktor 1,5 gelten.

4) Gesuche während der RS: Wer zum Zeitpunkt des Gesuchs die Rekrutenschule noch nicht abgeschlossen hat, muss den langen Zivildiensteinsatz von 180 Tagen innerhalb eines Jahres machen. Derzeit hat man dazu 3 Jahre Zeit.

5) Schiesspflicht: Wer alle Ausbildungstage absolviert hat, kann nicht mehr in den Zivildienst wechseln. Das Ziel dieser Änderung: Armeeangehörige sollen sich nicht ihrer Schiesspflicht entziehen können.

6) Einsatzpflicht: Der erste Einsatz im Zivildienst muss bereits im Jahr der Zulassung erfolgen.

7) Mediziner: Ärzte können nicht mehr als Mediziner Zivildienst leisten. (fvo)