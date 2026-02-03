Aussenminister Cassis wurde von Stop Complicity und 25 Anwälten beim IStGH angezeigt. Image: watson

«Das macht ihn zum Komplizen der Handlungen Israels»: Anwältin äussert sich zu Cassis

Die Vereinigung Stop Complicity und 25 Schweizer Anwälte zeigen Ignazio Cassis beim Internationalen Strafgerichtshof wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. Ein Interview mit Irène Wettstein, einer der Anwältinnen, die den Fall vertreten.

Cynthia Ruefli

Eine Gruppe von Schweizer Anwälten sowie die Vereinigung Stop Complicity gaben am Dienstag bekannt, dass sie dem Internationalen Strafgerichtshof ein Dossier übermittelt haben, in dem sie Ignazio Cassis der Beihilfe zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Israel in Gaza beschuldigen. Ein Interview.

Frau Wettstein, warum zeigen Sie den für auswärtige Angelegenheiten zuständigen Bundesrat Ignazio Cassis an?

Irène Wettstein: Vor dem IStGH kann man kein Land anzeigen, sondern nur eine Person. Herr Cassis ist dafür geeignet, weil er Chef des EDA ist und seine Verantwortung wahrnehmen muss. Ich möchte darauf hinweisen, dass Herr Cassis möglicherweise nur der Erste auf der Liste ist, da die Staatsanwaltschaft des IStGH befugt ist, die Ermittlungen auf andere Personen auszuweiten, beispielsweise auf andere Bundesräte oder Unternehmer, wobei wir hier beispielsweise an Arma Suisse denken. Derzeit betrifft unsere Akte jedoch nur Herrn Cassis.

Sie klagen ihn wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord an. Aber es ist doch nicht Herr Cassis, der die israelische Politik bestimmt.

Bundesrat Ignazio Cassis ist als Vorsteher des EDA für das Departement verantwortlich und beeinflusst die Schweizer Aussenpolitik, insbesondere gegenüber Israel. Wir wissen, dass Israel Gaza massiv zerstört hat, dass es Zehntausende zivile Opfer gibt, darunter viele Frauen und Kinder, dass Journalisten und humanitäre Helfer wiederholt angegriffen und getötet wurden, dass die nach internationalem Recht illegale Besiedlung des Westjordanlands weitergeht und dass israelische Politiker immer wieder Völkermorddrohungen aussprechen und zur Vernichtung der palästinensischen Bevölkerung aufrufen. Was hat der Bundesrat angesichts all dieser Tatsachen unternommen? Nichts. Er hat sogar die enge Zusammenarbeit mit der israelischen Armee aufrechterhalten.»

«Was hat der Bundesrat angesichts all dieser Tatsachen unternommen? Nichts. Er hat sogar die enge Zusammenarbeit mit der israelischen Armee aufrechterhalten.»

Wir erinnern daran, dass Ignazio Cassis als Chef des EDA in seinen Handlungen nicht völlig frei ist, da diese an internationale Verträge gebunden sind. Dazu gehören insbesondere die Genfer Konventionen, deren Verwahrer die Schweiz ist, und die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Bundesrat Ignazio Cassis hat die Kompetenz und die Pflicht, das Völkerrecht zu achten und für dessen Einhaltung zu sorgen. Aufgrund seines Amtes ist er aktiv und sich seiner Verpflichtungen voll bewusst, an die ihn übrigens seine eigenen Diplomaten in einem offenen Brief des EDA, insbesondere von Professoren für Völkerrecht und Amnesty, erinnert haben.

«Er hat also in voller Kenntnis nichts unternommen, was ihn zum Komplizen der Handlungen Israels macht.»

Was werfen Sie ihm genau vor?

Juristisch gesehen werfen wir ihm Beihilfe vor. Wenn man nichts tut, obwohl man handeln müsste, wenn man schweigt, obwohl man anzeigen müsste, trägt man zum Schlimmsten bei; das macht uns zu Komplizen dieser Verbrechen.

«In der Praxis stellen wir fest, dass die Schweiz nicht unparteiisch ist, da sie an einer engen militärischen und industriellen Zusammenarbeit mit Israel im Rüstungsbereich beteiligt ist.»

Die wichtigsten Akteure dieser Zusammenarbeit sind Schweizer Unternehmen wie Ruag, Alpes Lasers und Elbit Systems Switzerland, eine Tochtergesellschaft des israelischen Waffenherstellers Elbit Systems. Unsere Unternehmen liefern Komponenten für Drohnen, die auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden können – also zum Töten von Palästinensern. Rechtsanwalt Bossonet, der sich unserer Klage anschliesst, erklärt, dass sich zwischen 2013 und 2025 Vertreter des EDA mehr als 1000-mal nach Israel begeben haben. Das ist nicht das, was man von der von unserem Land zur Schau gestellten Neutralität erwarten kann.

Sie wissen, dass die Justiz lange braucht: Die Entscheidung des IStGH über die Eröffnung einer Untersuchung kann mehrere Monate, ja sogar mehrere Jahre dauern. Ist das der richtige Weg, um den Verstössen gegen das Völkerrecht im Gazastreifen und im Westjordanland ein Ende zu setzen?

Sie haben recht, die Zeit der Justiz ist länger, aber wir befinden uns noch in der Zeit des Handelns. Was wir heute als Anwältinnen und Anwälte, als Bürgerinnen und Bürger erwarten, ist, dass die Zivilgesellschaft Ignazio Cassis dazu auffordert, die Politik des EDA zu ändern. Zu unserer Anzeige kommt ein Aufruf zur Unterzeichnung hinzu, um unsere Aktion zu unterstützen.

«Wir wissen, dass nur eine breite Unterstützung der Bevölkerung den für das EDA zuständigen Bundesrat zum Handeln bewegen kann.»

Dieses Vorgehen hat eine politische Dimension, die über die Anzeige beim Internationalen Strafgerichtshof hinausgeht. Wir fordern die Bürgerinnen und Bürger auf, uns zu unterstützen, um der Schweiz und der Regierung ein politisches Signal zu geben.



Welche politischen Veränderungen wünschen Sie sich?

Es gibt mehrere Massnahmen, die wir fordern. Unter anderem dass Israel die Genfer Konventionen einhält; dass die Schweiz keine Waffen oder andere Technologien mit doppeltem Verwendungszweck an Israel verkauft oder von Israel kauft; dass sie mit den Staaten der Vereinten Nationen bei der Einrichtung eines palästinensischen Staates zusammenarbeitet; dass sie das UNRWA unterstützt; und dass der Import von Produkten aus israelischen Siedlungen verboten wird.



Welche Art von Reaktion kann das EDA auf Ihre Anzeige zeigen?

Man kann eine Reaktion von Herrn Ignazio Cassis erwarten, aber wahrscheinlich nicht von seinem Departement. Unser Vorgehen ist politisch, aber nicht parteiisch. Was wir uns auch erhoffen, ist eine Reaktion der Schweizer Politik auf dieses Thema. Wir sind der Ansicht, dass die Schweizer Bevölkerung vom Staat in Bezug auf die Handlungen Israels im Gazastreifen und im Westjordanland nicht ausreichend gehört wurde.

«Die Schweizer Diplomatie hat viel von ihrer Ausstrahlung durch das Verhalten von Herrn Cassis eingebüsst, und wir müssen ihn an seine Pflichten erinnern.»

Die Schweiz ist geografisch vielleicht ein kleines Land, aber sie ist Hüterin dieser Konventionen. Wir können uns nicht als Komplizin der von Israel begangenen Verbrechen zeigen.