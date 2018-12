Toblerone für Muslime: Die Kult-Schoggi ist absofort halal

Schweiz

Islam

Toblerone für Muslime: Die Kult-Schoggi ist ab sofort halal

Die Kult-Schokolade Toblerone ist weltweit beliebt. Um die Popularität der berühmten Schokolade mit den Zacken noch weiter zu heben, gilt sie neuerdings als halal.

Seit April dieses Jahres wird die Schokolade in Bern nach dem islamischen Reinheitsgebot produziert. Das US-Unternehmen Mondelez, das die Schokolade produziert, hat die Fabrik in Bern entsprechend zertifizieren lassen, berichtet der Blick. Die Zutaten und die Produktion entsprechen nun Halal-Standards. An der Originalrezeptur musste dabei jedoch nichts verändert werden.

Die Umstellung begründet Mondelez damit, dass 97 Prozent der Toblerone exportiert werde.

