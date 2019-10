Wird der Rechtsrutsch rückgängig gemacht? So könnte das Parlament nach den Wahlen aussehen

Jans genau erklärt

In unserem neuen Video-Format «Jans genau erklärt» beantwortet Politikwissenschaftlerin Cloé Jans vom Gfs.Bern in den letzten Wochen bis zu den eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober in regelmässiger Folge die wichtigsten Fragen zu Themen, Trends und Taktiken rund um den Wahlkampf. (cbe)