Im Jura gibt es heute ein Sommertag mit 25°C – mitten im Oktober

Mitten im Oktober hat der jurassische Kantonshauptort Delsberg am Sonntag einen Sommertag erlebt. Am Nachmittag kletterte das Thermometer auf 25.1 Grad, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte.

Zu dem späten Sommer im Jura kam es dank ein wenig Südwestwind. Wie SFR Meteo anfügte, war es in Delsberg in der zweiten Oktoberhälfte seit 1959 erst einmal so warm. Auch sonst wurde es verbreitet aussergewöhnlich mild für die Jahreszeit. Messwerte zwischen 20 und 24 Grad waren keine Seltenheit.

In Bern, St. Gallen und Lausanne erreichte die Temperatur 21, in Luzern und Zürich 22 Grad. In Chur und Genf wurde es 24 Grad warm. Basel mass 23 Grad. In Lugano blieb es bei vergleichsweise bescheidenen 20 Grad.

Die Schweiz liegt zwischen zwei Drucksystemen im Bereich einer Südwestströmung mit sehr milder Luft. Nach Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern soll es am Montag mild und sonnig weitergehen. (sda)