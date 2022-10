Erst vergrub er den Kollegen, dann briet er einen Cervelat: 23-Jähriger vor Gericht

Vor dem Bezirksgericht Brugg AG hat sich ab heute Montag ein 23-jähriger Mann unter anderem wegen Mordes zu verantworten. Er soll 2019 am Bruggerberg einen Kollegen in einer Höhle eingesperrt und zurückgelassen haben. Ein Jahr später wurde dessen Leiche entdeckt.

In einer Höhle am Bruggerberg wurde im April 2020 die Leiche der 24-jährigen Zürchers gefunden. Bild: AZ Archiv/CH Media

Der Fall hatte weit über die Aargauer Kantonsgrenzen hinaus Schlagzeilen gemacht. Anfang April 2019 war ein 24-jähriger Schweizer aus dem Kanton Zürich als vermisst gemeldet worden. Suchaktionen blieben erfolglos.

Ein Jahr später, im April 2020 stiessen ortskundige Wanderer am Bruggerberg auf den zugeschütteten Höhleneingang. Sie gruben den Eingang aus und entdeckten die Überreste des Vermissten.

Nach umfangreichen Ermittlungen verhaftete die Kantonspolizei Aargau Ende März 2021 den nun Beschuldigten. Laut der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat der Schweizer die Tat gestanden. Gemäss Anklageschrift hat er seinen Kollegen am Sonntag, dem 7. April 2019, unter dem Vorwand einer Mutprobe dazu gebracht, in die niedrige, enge Höhle zu kriechen.

Dann habe er den Eingang mit einem grossen Stein blockiert und zugeschüttet. Danach habe er mehrer Stunden vor dem Eingang ausgeharrt. Er entfachte gemäss Anklageschrift ein Feuer entfacht und brätelte einen Servelat. Laut Rechtsmedizin dürfte das Opfer erfroren sein.

Vom Berg gestossen

Nur eine Woche vor jener Wanderung am Bruggerberg soll der Beschuldigte schon einmal versucht haben, denselben Kollegen umzubringen. Laut Staatsanwaltschaft hat er ihn im Tessin auf einer Wanderung von einem Berggrat einen Steilhang hinunter gestossen. Mit Glück überlebte der junge Mann mit blossen Schürfungen.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Verurteilung wegen Mordes, versuchten Mordes sowie einiger minder schwerer Delikte. Bestraft werden soll der junge Mann mit 16 Jahren und 4 Monaten Freiheitsentzug.

Zudem soll das Gericht eine stationäre Massnahme anordnen - der Beschuldigte soll also in einer geeigneten Einrichtung eine intensive psychiatrische Behandlung absolvieren. Er befindet sich bereits im vorzeitigen Massnahmenvollzug.

Die Anträge der Verteidigung werden an der Hauptverhandlung bekannt gegeben. Diese ist auf vier Tage angelegt. Die Urteilseröffnung ist für Donnerstagnachmittag vorgesehen, wie das Gericht im Hinblick auf die Verhandlung mitteilte. Das Bezirksgericht Brugg verhandelt den Fall aus Platzgründen in den Räumlichkeiten der Mobilen Polizei in Schafisheim. (sda)