Angeklagter schweigt: Gericht sucht weiter nach Motiv für Tötungsdelikt von Jestetten (D)

Mehr «Schweiz»

Am deutschen Landgericht Waldshut-Tiengen hat am Dienstag der vierte Verhandlungstag zum Tötungsdelikt von Jestetten (D) begonnen. Da der Angeklagte beharrlich schweigt, ist nach wie vor unklar, was genau am 8. Juni vergangenen Jahres am Rheinufer geschah.

Der Angeklagte im Sitzungssaal vor der Verhandlung im Amtsgerichtsgebäude des Landgerichts Waldshut-Tiengen. Bild: keystone

Vor dem Gericht sagte am Dienstag ein Polizist aus, der nach der Tat in der Nähe des Tatorts auf Spurensuche war. Er fand dabei unter anderem ein T-Shirt mit auffälligem Löwenmotiv. Dem Gericht liegen verschiedene Fotos vor, die den Angeklagten mit einem identischen T-Shirt zeigen.

Als nächstes steht die Befragung der DNA-Expertin in dem Fall auf dem Programm. Sie wird unter anderem Fragen zu verschiedenen DNA-Spuren, die gefunden wurden, beantworten. So wurden beispielsweise Spuren des Angeklagten auf der Tatwaffe, einem massiven Holzscheit gefunden.

Rätselhaft ist zudem eine DNA-Spur des Angeklagten, die am Penis des Opfers, einem 31-jährigen Mann aus dem Kanton St. Gallen, gefunden wurde. Der Mann wurde mit heruntergezogener Hose am Rheinufer aufgefunden. (saw/sda)