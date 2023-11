«Nicht unwahrscheinlich, dass er freikommt» – heute fällt das Urteil im Fall Brian

Letzte Woche stand er wegen 30 Delikten vor Gericht, heute könnte Brian Keller freikommen. Um 10 Uhr verkündet das Bezirksgericht Dielsdorf sein Urteil. Zur Optionen stehen sowohl eine kurze oder lange Haftstrafe als auch ein Freispruch.

Bei den Delikten, die Brian Keller hinter Gittern begangen haben soll, handelt es sich um eine versuchte schwere Körperverletzung, drei einfache Körperverletzungen, sieben Sachbeschädigungen, fünf Drohungen und 19 Fälle von Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte.

Während der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und sieben Monaten fordert, setzt sich Brians Anwaltsteam für seine Freilassung ein.

Brian Keller auf seinem Instagram-Kanal. Bild: screenshot/https://www.instagram.com/brian_nr1/

Strafexperte André Kuhn erklärt gegenüber «Blick», welche Szenarien bei der heutigen Urteilsverkündung möglich sind.

Schwere Körperverletzung

Beim schwersten neu angeklagten Delikt, einer versuchten schweren Körperverletzung, soll Brian eine Glasscherbe in Richtung eines Aufsehers geworfen haben. Dieser wurde oberhalb des Auges verletzt.

Laut Kuhn gäbe dieses Delikt den Strafrahmen vor, falls Brian verurteilt würde. Für eine schwere Körperverletzung sieht das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vor. Wird Brian vom Gericht aber noch für weitere Delikte bestraft, so könne die Strafe theoretisch noch höher ausfallen, als die Staatsanwaltschaft das forderte, so Kuhn. Die oberste Grenze läge bei 15 Jahren.

Mit neun Jahren und sieben Monaten bewege sich der Antrag des Staatsanwalts im oberen Bereich. Sollte die Strafe tatsächlich so ausfallen, so dürfte Brian unter Anwendung der Zwei-Drittel-Strafe-Regelung und der einjährigen Untersuchungshaft in fünf Jahren draussen sein.

Einfache Körperverletzung

Sollte der Vorfall mit der Glasscherbe als einfache Körperverletzung eingestuft werden, so drohen dem passionierten Hobby-Boxer bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Da Keller aber noch drei weitere einfache Körperverletzungen sowie weitere Delikte vorgeworfen werden, könnte sich das Strafmass auf maximal viereinhalb Jahre Freiheitsstrafe belaufen. In diesem Fall wäre Brian laut Kuhn in zwei Jahren draussen.

Erlaubte Gegenwehr

Der 28-Jährige hat zwar hinter Gittern 30 Delikte begangen, ein Freispruch ist dennoch nicht ausgeschlossen. Strafexperte André Kuhn erklärt gegenüber Blick:

«War Kellers Verhalten eine erlaubte Gegenwehr gegen eine menschenrechtswidrige Haltung im Gefängnis, muss ihn das Gericht freisprechen.»

Kuhn führt aus, dass in der Schweiz seines Wissens noch nie ein Gefangener über einen längeren Zeitraum so hart behandelt worden sei und sich noch nie einer auf diese Weise gewehrt habe. Darauf baut die Verteidigung von Brian auf. Die von Keller ausgeführten Delikte seien ausschliesslich auf die Isolationshaft zurückzuführen. «Brian braucht nur eine Chance, er wird sie nutzen. Lassen Sie ihn frei», so Brians Anwalt in seinem Plädoyer vergangene Woche. Werde Kellers Verhalten als eine erlaubte Gegenwehr eingestuft, so sei es nicht unwahrscheinlich, dass Brian freikomme.

Gutachter warnt vor Freilassung

Ein Gutachter bezeichnete eine allfällige Freilassung am ersten Prozesstag jedoch als «grosses Experiment». Brian könne sich an Situationen anpassen, aber er sei kein anderer Mensch geworden. Seine Persönlichkeitsstruktur sei nach wie vor unverändert, da er sich jeglicher Therapie verweigere. Konflikte mit ihm könnten nach wie vor rasch eskalieren.

Gemäss Gutachten hat Brian Anzeichen für eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit ausgeprägten psychopathischen Wesenszügen, dazu ADHS und Depressionen. (saw)