Frau in Winterthur bindet Hündin ans Auto und fährt los – heute urteilt das Gericht

Die Staatsanwältin fordert für die knapp 68-Jährige Schweizerin wegen Tierquälerei eine bedingte Freiheitsstrafe von 10 Monaten sowie eine Busse von 1000 Franken. Die Beschuldigte habe die Hündin wissentlich hinten am Auto angebunden und sie so zum Gegenstand degradiert.

Die 68-jährige Rentnerin, die am Montag wegen Tierquälerei vor dem Winterthurer Bezirksgericht steht, hat sich reuig gezeigt. Dass sie ihre Sennenhündin im April 2023 hinten am Auto festband und losfuhr, sei «nicht Böswilligkeit gewesen, sondern Dummheit».

So fährst du, der Pöbel, richtig in der 1. Klasse – die 15 goldenen Regeln

Aus dem Zürcher Hinterhof mitten in die Weltrevolution

In Bern und Zürich mischt Lenin den ideologischen Sprengstoff, der die Welt erschüttern sollte. Die Schweizer Genossen hält er hingegen für Sozialromantiker und Opportunisten.

Der russische Flüchtling Wladimir Iljitsch Uljanow zieht am Morgen des 15. März 1917 wie immer den abgetragenen Mantel und seine groben Schuhe an, die ihm der Flickschuster Titus Kammerer gemacht hat. Bei ihm wohnt Lenin mit seiner Frau Nadeschda Krupskaja an der Spiegelgasse 14 in Zürich in einem engen Zimmer im zweiten Stock zur Untermiete.