Schweizer betreibt im Darknet Forum «Babyclub» für Kinderpornografie

«Brutstation für Pädophile»: Schweizer betreibt Forum für Kinderpornografie

In Pärken filmte er nackte Kleinkinder, im Darknet verbreitete er kinderpornografische Filme: Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilt einen 47-jährigen IT-Fachmann aus dem Aargau.

David Walgis / ch media

Mehr «Schweiz»

er Beschuldigte hat im Darknet ein Forum namens «Babyclub» betrieben. Bild: Shutterstock

Die schwarze Mütze hat er tief ins Gesicht gezogen. Auge und Nase sind verdeckt, um dem neugierigen Kameraauge des Lokalfernsehens zu entgehen. Und so sind nur die hängenden Mundwinkel wie bei einem Henker zu sehen, als der Beschuldigte mit Fussfesseln und roter Fleece-Jacke die Treppe im Bezirksgericht Bremgarten hochsteigt.

Wenig später sitzt ein Mann mit Glatze und dicken Brillengläsern im Gerichtssaal, ein deutscher Staatsbürger, 47 Jahre alt, IT-Fachmann. Hauptvorwurf der Staatsanwaltschaft: Der Beschuldigte hat im Darknet ein Forum namens «Babyclub» betrieben. Seit 2020 wurden während drei Jahren über die Plattform 4510 kinderpornografische Bilder und Videos von «Babys und Kleinstkindern» geteilt. Weitere illegale Dateien wurden über Direktnachrichten und Chat-Räume ausgetauscht. Auf den Festplatten des Beschuldigten stellte die Polizei rund 1,4 Millionen Dateien kinderpornografischen Inhalts fest.

Weiterer Vorwurf: Der Beschuldigte stellte auch kinderpornografisches Material her. Gemäss Anklage begab er sich an warmen Tagen mit einer versteckten Kamera im Rucksack in öffentliche Pärke und filmte nackte Kleinkinder beim Baden. An insgesamt 97 Tagen sind so 45 Dateien entstanden, die die Staatsanwaltschaft als kinderpornografisch wertet.

Viele davon teilte er auf seinem Forum. Unter anderem schickte er sie auch an den User «Misspiggy». Nur: Der User hinter dem Pseudonym war im Herbst 2022 aufgeflogen, seither hat ein verdeckter Ermittler in Deutschland den Account übernommen. Die deutsche Polizei informierte ihre Kollegen in der Schweiz, am 1. Februar 2023 um 9.34 Uhr verhaftete die Kantonspolizei Aargau den Beschuldigten schliesslich in seiner Wohnung, in der er mit seiner Frau lebte. Ein halbes Jahr später verkündet die Staatsanwaltschaft den Ermittlungserfolg.

«Ich wollte Gleichgesinnte zusammenbringen»

Was ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft, bestreitet der Beschuldigte kaum. Nur in Details widerspricht er: Insgesamt 35 User waren im «Babyclub» registriert, 15 davon seien Testaccounts gewesen. Nur ein Fünftel der 1,4 Millionen Dateien auf seinen Festplatten seien Originale, der Rest Sicherungskopien.

«Waren Sie stolz auf ihr Forum?», fragt der Richter. «Nein, stolz würde ich dies nicht nennen. Ich wollte Gleichgesinnte zusammenbringen.» Er habe nie real Kinder missbraucht, sagt er, die Hände im Schoss, den Rücken leicht gebogen.

Wenn er spricht, dann sachlich, fast nüchtern, als erkläre er einem Kunden eine neue Software. Nur einmal, als ihn der Richter auf Chatverläufe anspricht, in denen der Beschuldigte und andere Nutzer Fantasien ausgetauscht haben, bröckelt seine Fassade. Die Stimme bricht, er wischt sich mit den Händen über die Augen. «Es ging darum, andere und mich aufzugeilen. Ich habe mich selber vor mir geekelt, als ich die Chats in den Vernehmungen wieder gelesen habe.»

Er bereue seine Taten. «Kam die Reue erst, als sie erwischt wurden?», will der Richter wissen. «Nein, ich hatte eigentlich immer ein schlechtes Gefühl. Doch ich habe es nicht geschafft, mir Hilfe zu suchen» - «Sie haben Ihre Scham höher gewichtet als die Delikte?» - «Ja.» Nun sei er froh, einmal pro Woche in Therapie zu sein, sagt der Beschuldigte.

«Pablo Escobar der Kinderpornografie»

«Der Beschuldigte war der Pablo Escobar der Kinderpornografie», sagt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Das Forum bezeichnet er als Brutstation für Pädophile, mit der er die tausendfache Weiterverbreitung ermöglicht habe. Aus diesem Grund sei der Beschuldigte rechtlich als Mittäter zu werten. Der Staatsanwalt fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe von sechs Jahren, eine ambulante Massnahme und einen Landesverweis von zehn Jahren.

Den Landesverweis akzeptiert der Verteidiger denn auch. Den Vergleich mit Pablo Escobar jedoch hält er für massiv übertrieben. Die Staatsanwaltschaft habe das Mass verloren, ihre Anklageschrift sei aufgebauscht und vage. In seinem eineinhalbstündigen Plädoyer wirft der Verteidiger den Ermittlern verschiedene Mängel vor: Er stellt etwa die Kompetenz der IT-Forensik oder das Programm, mit der die Dateien ausgewertet worden sind, infrage. Da sein Klient therapiewillig und kooperativ sei, beantragt er eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren, wovon die Hälfte bedingt auszusprechen sei.

Der Richter folgt weitgehend der Staatsanwaltschaft und verurteilt den Forumsbetreiber zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Strafmildernd wirke eine leicht verminderte Steuerungsfähigkeit, die ein Gutachten ausgestellt habe. Hinzu kommen die Verfahrenskosten, ein Landesverweis von zehn Jahren und eine vollzugsbegleitende Massnahme. «Ich hoffe für Sie, dass die Therapie erfolgreich ist.» (aargauerzeitung.ch/lyn)