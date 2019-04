Wegen Fifa-Geheimtreffen: Aufsicht rüffelt Bundesanwalt Lauber

Wir haben das erste 5G-Handy der Schweiz ausprobiert – und es ist ziemlich spektakulär

Das Oppo Reno 5G ist das erste 5G-fähige Smartphone der Schweiz. Es ist ab Ende Mai bei Swisscom verfügbar. Interessanter als 5G sind zunächst aber ein paar andere Funktionen.

Wenn 400 Journalisten aus halb Europa wegen eines neuen Smartphones in die Schweiz pilgern, liegt etwas in der Luft. Der bei uns noch kaum bekannte chinesische Smartphone-Gigant Oppo hat am Mittwoch in Zürich das erste 5G-Handy der Schweiz und Europas enthüllt. Das Oppo Reno 5G.

Dass die Präsentation für einmal bei uns und nicht in London, Paris oder Berlin über die Bühne ging, hat einen simplen Grund: Die Schweiz hat das erste kommerzielle 5G-Netz Europas, Zürich ist also für Oppo die …