Kosovare verweigert DNA-Test – und wird ausgewiesen

Wie geht es eigentlich dem Rosenverkäufer von der Langstrasse? – Bericht von einer langen Reise ins ostanatolische Nichts

Zehn Jahre hat Kubeysi Genoglu in der Schweiz gelebt und sich in Zürich zum berühmtesten Rosenverkäufer aufgeschwungen. Doch dann wurde er in die Türkei zurückgeschafft. Ein Besuch in Genoglus Heimat, die ihm nicht mehr Heimat ist.

Müde hievt sich Kubeysi Genoglu in den Bus. An der Heckscheibe klebt ein Schild. Endstation: Karakoçan. Die letzte Hektik vor der Abreise hat ihn geschafft, aber das Pressieren hat sich gelohnt; die vordersten Plätze sind noch frei. Es ist Sonntagmittag. In 18 Stunden wird Genoglu in der ostanatolischen Provinz ankommen, in diesem Ort, den er das Nichts nennt.

Er ist mies gelaunt, ihm graut vor der Fahrt, die Knie schmerzen ihn allein beim Gedanken daran. Ausserdem hat er wie immer …