Angeklagter Pilot beteuert seine Unschuld im Flugunfall-Prozess

Hier krachte der F/A-18 in den Berg. Bild: KEYSTONE

Der zweite Angeklagte hat am Freitag vor dem Militärgericht in Muttenz BL zum tödlichen F/A-18-Flugunfall am Sustenpass ausgesagt. Der Pilot bestritt jegliche Verantwortung für den Unfall seines Flugschülers, der ihm in der Zweierpatrouille folgte.

«Herr Präsident, ich bin nicht schuldig», sagte der Pilot gleich zu Beginn der Befragung. In der Anklageschrift wird ihm vorgeworfen, als «Leader» in Abweichung zu den Geschwindigkeitsvorgaben geflogen zu sein. Dabei habe ihn das folgende «Trailer»-Flugzeug vom Radar verloren, was als «Break lock» bezeichnet wird.

Dem Leader-Pilot wird vorgeworfen, zur Verkleinerung der Distanz und somit zum Verschwinden aus der Radar-Sichtbarkeit beigetragen zu haben. «Ich bin nicht einverstanden mit dieser Aussage – meine Geschwindigkeit war nicht zu tief», sagte der Angeklagte bei der Befragung. Er sagte, er habe beide Break-Lock-Meldungen gehört. Dies stelle keine Notfallsituation dar, auf die man mit Hektik zu reagieren habe. Er habe auch nicht eingreifen können, da er seinen Trailer nicht fernsteuerte.

Vorwurf der verletzten Sorgfaltspflicht

Zum Unfall kam es am 29. August 2016 bei einem Kampftraining zweier F/A-18-Kampfflugzeuge, die in Meiringen gestartet waren. Der 27-jährige Trailer-Militärpilot prallte bei schlechten Sichtverhältnissen in eine Felswand und starb. Gemäss Anklageschrift wies der ebenfalls angeklagte Flugverkehrsleiter dem Unglückspiloten eine zu tiefe Flughöhe zu.

In der Anklageschrift wird dem Leader-Piloten eine Mitverantwortung zugeschrieben. Hätte er seine Sorgfaltspflicht als Lehrer gegenüber seinem Schüler nicht verletzt, so hätte dieser gar nicht erst den Flugverkehrsleiter kontaktieren müssen, wie es heisst.

Der Flugverkehrsleiter und der Pilot sind unter anderem der fahrlässigen Tötung angeklagt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Hauptverhandlung des Militärgerichts 2 in Muttenz ist auf vier Tage angesetzt. Das Urteil wird am Nachmittag des 9. Januar eröffnet werden. (sda)