8 Buben missbraucht: Ex-Cevi-Leiter steht wegen pädophiler Übergriffe vor Gericht

Entwicklungshilfe mit dem MP3-Player – Uganda entdeckt ein Retro-Gerät wieder

Seit dem Siegeszug des Smartphones wird der MP3-Player in den meisten Industrieländern als vorsintflutliches Relikt verspottet. Doch in mehreren Ländern Afrikas erlebt die Spielkonsole nun seinen zweiten Frühling. Als mobiles Aufklärungsinstrument liefert das Gerät Informationen zu Gesundheitsthemen, Hygiene, Ernährung oder Kinderpflege – wichtige Tipps in einer Gegend, in der viele Frauen nicht lesen können und oder nur rudimentäre Kenntnisse des Alphabets haben.

Hinter dem MP3-Projekt stehen …