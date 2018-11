Schweiz

Justiz

Teenager begeht nach Sexting Suizid: 30-jähriger Zürcher schuldig gesprochen



Bild: KEYSTONE

Teenager begeht nach Sexting Suizid: 30-jähriger Zürcher schuldig gesprochen

Nachdem ein 30-Jähriger Zürcher Nacktfotos einer 14-jährigen Finnin ins Internet stellte, nahm sie sich das Leben. Das Bezirksgericht Uster befand den Mann am Donnerstagabend für schuldig.

Im Juni 2017 nahm sich ein 14-jähriges Mädchen in Finnland das Leben. In den Wochen und Monaten vor ihrem Tod wurde es von einem heute 30-jährigen Mann aus dem Kanton Zürich mit Sexfotos erpresst. Der Beschuldigte musste sich am Donnerstag vor Gericht verantworten.

Das Bezirksgericht verurteilte den Mann wegen mehrfacher sexueller Nötigung und mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind zu einer Freiheitsstrafe von 42 Monaten. Diese wird jedoch aufgeschoben zugunsten einer ambulanten Massnahme.



Mit seinem Schuldspruch folgte das Gericht weitgehend der Staatsanwaltschaft, die dem Mann mehrfache sexuelle Nötigung, mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern und mehrfache harte Pornografie vor.

Für den Tod des Mädchens muss sich der Mann nicht verantworten. Schon die Staatsanwaltschaft sah keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Handlungen des 30-Jährigen und dem Suizid der Finnin.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.



(sar/aeg)

Lass dir helfen! Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen. In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel.: 143, www.143.ch

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel.: 147, www.147.ch

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Hilfe gegen sexuelle Übergriffe in Klubs Video: srf

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter