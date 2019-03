Polizei verbannt praktisch die ganze Davoser Fanszene aus dem Stadion

In der Platzierungsrunde bleiben die Stadien sowieso schon leer – insbesondere in diesem Jahr. Gestern Abend in Davos bot sich aber ein noch tristeres Bild: Die Ostkurve war wie der Rest des Stadions beinahe leer, Support für die Mannschaft kaum vorhanden.

Wie die «Ostkurve Davos», der Dachverband der Davoser Fankurve, auf Facebook mitteilt, hat das allerdings nichts mit den Leistungen und der Situation der Mannschaft zu tun. «Wir wurden im Verlauf der Woche über mehrere langjährige Rayon- …