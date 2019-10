Schweiz

Justiz

Prozess im Fall Carlos findet ohne Hauptdarsteller statt



Prozess im Fall Carlos findet ohne Hauptdarsteller statt

Der Prozess im Fall Carlos hat ohne den Hauptdarsteller begonnen. Wie der Gerichtspräsident zu Beginn der Verhandlung ausführte, hatte der Angeklagte, Brian, schon im Vorfeld ein Dispensationsgesuch gestellt.

Gemäss seinem Anwalt, Thomas Häusermann, sei ihm eine verhandlung psychisch nicht zuzumuten. Dieses sei aber abgelehnt worden.

Es sei daraufhin entschieden worden, Brian zum Prozess zuzuführen, allerdings ohne dabei Gewalt anzuwenden. Gemäss der Schilderung des Gerichtspräsidenten versuchten Polizisten der Sondereinheit Diamant am Mittwochmorgen, ihn aus dem Gefängnis Pöschwies an die Verhandlung am Bezirksgericht Zürich zu bringen.

Brian habe die Polizisten in seiner Zelle in Kampfposition und mit erhobenen Fäusten empfangen und gesagt, er sei bereit, gegen sie zu kämpfen. Mitglieder der Sondereinheit Diamant hätten anschliessend während eines 30minütigen Gesprächs erfolglos versucht, ihn zu überzeugen. Im Anschluss versuchte der Gerichtspräsident persönlich, Brian dazu zu bewegen, an der Verhandlung teilzunehmen – erfolglos. Man habe daraufhin «schweren Herzens» entschieden, Brian im Nachhinein zu dispensieren.

Die Verhandlung findet nun ihn Abwesenheit des Beschuldigten statt. (wst)

Weitere Informationen folgen.

Abonniere unseren Newsletter