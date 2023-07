Prostituierte wiederholt Vorwürfe gegen SVP-Diethelm – «Komisches, Süssliches» gerochen

Die 26-jährige Prostituierte, welche am Montag in Zürich im Prozess gegen den Schwyzer SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm aussagt, hat ihre Vorwürfe wiederholt. Unter Tränen schilderte sie, wie der Schwyzer Kantonsrats sie angegriffen und gewürgt habe.

CS Schweiz an die Börse? High Noon am Paradeplatz – erste Entscheidung ist gefallen

Spital führte vor einem Jahr 38-Stunden-Woche ein – so geht es den Mitarbeitenden heute

Immer mehr Pflegefachkräfte sind überarbeitet, die Schichtarbeit zehrt an den Kräften. Um der Überlastung entgegenzuwirken, hat das GZO Spital Wetzikon vor einem Jahr einen Pilotversuch mit einer 38-Stunden-Woche gestartet. Zeit für eine Bestandsaufnahme.

An dem sonnigen Montagnachmittag scheint es ruhig zu sein in der Eingangshalle des Spital Wetzikon. Am Empfangsschalter stehen nur drei Personen in der Schlange und der Vorraum der Notaufnahme ist nur mässig gefüllt.