Sie wollte ihren Mann im Bett anzünden – 50-Jährige vor Gericht in Uster ZH

Eine 50-jährige Frau steht heute Donnerstag wegen versuchten Mordes vor dem Bezirksgericht Uster ZH. Sie soll ihren Ehemann mit Hilfe von Brandbeschleuniger im Bett angezündet haben.

Mehr «Schweiz»

Der heute 57-jährige Mann überlebte zwar, erlitt jedoch lebensbedrohliche Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Frau eine Verurteilung wegen versuchten Mordes und qualifizierter Brandstiftung. Die Strafe soll zugunsten einer stationären Massnahme zur Behandlung ihrer psychischen Störungen aufgeschoben werden, wie aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Das Ustermer Bezirksgericht. Bild: keystone

Dies bedeutet, die Frau soll in einer geschlossenen Anstalt therapiert werden. Eine solche stationäre Massnahme wird umgangssprachlich auch «kleine Verwahrung» genannt. Dies, weil eine Entlassung vom Behandlungserfolg abhängig ist.

Mit Brandbeschleuniger übergossen

Laut Anklageschrift hatte die Frau ihren Ehemann an einem Abend im August 2023 in seinem Zimmer in Fällanden ZH überrascht, als dieser auf dem Bett ruhte. Sie setzte sich auf ihn und fixierte seine Arme mit ihren Knien.

In einer Hand hielt sie eine brennende Kerze, in der anderen eine Flasche Brandbeschleuniger. Dann soll sie ihren Mann und die Matratze mit Brandbeschleuniger übergossen und mit der Kerze angezündet haben.

Dem Ehemann gelang es laut Anklage, ins Badezimmer zu fliehen, wo er sich kalt abduschte. Mithilfe der Tochter, die durch das Geschrei auf den Vorfall aufmerksam wurde und die Rettungskräfte alarmierte, ging er anschliessend in die Nachbarwohnung. Dort duschte er sich weiter kalt ab. Die mutmassliche Täterin verliess die Wohnung, doch die Polizei konnte sie kurze Zeit später festnehmen.

Lebensbedrohlich verletzt

Der Ehemann trug laut Anklageschrift lebensbedrohliche Verletzungen davon – unter anderem starke Verbrennungen sowie ein Inhalationstrauma, später im Spital auch eine Blutvergiftung. Die Verletzungen führten zu bleibenden Narben und verursachten auch Spätkomplikationen.

Die Beschuldigte handelte laut Staatsanwaltschaft «besonders skrupellos». Unter anderem, weil sie als Tatmittel Feuer wählte und in Kauf nahm, dass ihr Mann dadurch lebenslängliche oder gar tödliche Verletzungen erleiden könnte. Zurzeit befindet sich die Frau in Sicherheitshaft. (sda)