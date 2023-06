Heisluftballon gerät in Brand und stürzt ab – mehrere Verletzte

Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen kurz nach 6 Uhr im Bereich «Mattenboden» in der Gemeinde Hünenberg. Der Heissluftballon sei beim Start in Brand geraten und «unsanft» auf dem Boden gelandet, teilt die Polizei mit.

Suva schliesst schwieriges Börsenjahr 2022 mit Verlust ab

Die Börsenturbulenzen des letzten Jahres sind auch an der Suva nicht spurlos vorbeigegangen: Der Unfallversicherer rutschte als Folge in die roten Zahlen ab. Doch die Suva kann auf ein nach wie vor dickes Finanzpolster stützen und senkt in Zeiten, in welchen fast alles teurer wird, die Prämien ein weiteres Mal.