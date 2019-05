Schweiz

Ständeratskommission gegen höheren Kinderabzug



Die Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK) ist dagegen, den allgemeine Kinderabzug von 6500 Franken auf 10'000 Franken zu erhöhen. Das hatte der Nationalrat beschlossen. Die WAK beantragt mit 8 zu 5 Stimmen, die Erhöhung abzulehnen.

Dem vom Bundesrat vorgeschlagenen höheren Abzug für Betreuungskosten stimmt sie hingegen zu, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Dieser soll bei der Bundessteuer von 10'100 Franken auf 25'000 Franken steigen.

Eine Minderheit der WAK möchte die Vorlage an den Bundesrat zurückweisen mit dem Auftrag, statt des Kinderbetreuungsabzugs eine Steuergutschrift auszuarbeiten. In der Gesamtabstimmung nahm die Kommission die Vorlage aber mit 8 zu 1 Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Diese kommt in der Sommersession in den Ständerat.

Hintergrund der Revision ist die im Jahr 2011 lancierten Fachkräfteinitiative. Kurzfristig würde die Anpassung bei der direkten Bundessteuer zu Mindereinnahmen von rund 10 Millionen Franken führen. Mittelfristig rechnet der Bundesrat mit 2500 neuen Vollzeitstellen, wodurch die Einbussen wettgemacht würden. Der Nationalrat hatte dem mit grosser Mehrheit zugestimmt. (aeg/sda)

