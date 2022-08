Nur keine Babypanik: Grundlose Angst wegen uralten Statistiken

Viele Promi-Frauen erhielten spät Kinder. Darunter Cameron Diaz (mit 45), Halle Berry (mit 41 und 47) oder Gianna Nannini (mit 54!). Jennifer Lopez gebar im Alter von 38 Zwillinge. bild: imago

Uralte Statistiken nähren Babypanik – dabei werden Frauen immer später Mutter

Ab 35 gehe die Fruchtbarkeit massiv zurück – so das Credo. Diese Aussage basiert auf uralten Daten und setzt Frauen grundlos unter Druck.

Viele Frauen fühlen sich bereits in jungen Jahren unter Druck gesetzt, über Schwangerschaftspläne nachzudenken. Nach wie vor predigen Expertinnen, Ärzte oder Eltern das Credo: «Je älter die Frau, umso schwieriger ist es, schwanger zu werden und umso grösser die Gefahr einer Risikoschwangerschaft.»

Solche Aussagen verunsichern und lösen Stress aus. Dabei gelten sie als überholt und gehen zurück auf veraltete Daten oder falsch zitierte Fruchtbarkeitsstatistiken.

Häufig genannt wird eine Studie, die ursprünglich 2004 im Wissenschaftsjournal «Human Reproduction» veröffentlicht wurde. Diese besagt, dass eine von drei 35- bis 40-jährige Frauen binnen Jahresfrist nicht schwanger wird. Unerwähnt bleibt dabei, dass die Daten von französischen Geburtseinträgen zwischen 1670 und 1830 stammen – einer Zeit also, zu der er es weder Antibiotika, geschweige denn Kinderwunschmedizin gab.

Die Studie kommt zum Schluss, dass sich die Fruchtbarkeit von Frauen Mitte dreissig und Ende zwanzig nur um vier Prozentpunkte unterscheidet.

Neuere Studien zur weiblichen Fruchtbarkeit mit aktuellerem Datenmaterial sind wesentlich optimistischer. Eine davon ist jene von David Dunson, die 2004 im Journal «Obstetrics & Gynecology» publiziert wurde und sich auf Daten von 770 zeitgenössischen Europäerinnen stützt. Die Studie kommt zum Schluss, dass sich die Fruchtbarkeit von Frauen Mitte dreissig und Ende zwanzig nur um vier Prozentpunkte unterscheidet.

Ein Resultat, das auch von anderen Professoren und Expertinnen bestätigt wurde. Beispielsweise in einer Studie der Bosten University aus dem Jahr 2013. Forscher untersuchten 2820 dänische Frauen in einer Zeitspanne, in der sie versuchten, schwanger zu werden. Von den Frauen, die während ihrer fruchtbaren Zeit Sex hatten, wurden 78 Prozent der 35- bis 40-Jährigen innerhalb eines Jahres schwanger. Von den 20- bis 34-Jährigen waren es 84 Prozent.



Die Fruchtbarkeit nimmt mit fortschreitendem Alter zwar ab, doch der negative Effekt des biologischen Alters auf die Schwangerschaft wurde lange überschätzt – und wird es auch heute noch. Naghmeh Ghaem Maghami, Oberärztin der Frauenklinik am Unispital Basel sagt: «Viel ausschlaggebender für die Schwangerschaft als das Alter der Frau ist ihre Lebensweise.» Zudem stehe einer werdenden Mutter heute eine umfassende Geburtenmedizin und Schwangerenbetreuung zur Verfügung. Ein Risiko für ein Kind mit Trisomie oder ein Abort ist erst bei Frauen ab 35 erhöht und ab 40 Jahren deutlich erhöht, so Ghaem Maghami.

Die meisten Frauen waren 2021 bei der Geburt zwischen 30 und 34 Jahre alt.

Und doch halten sich angebliche Binsenwahrheiten über schwierige oder gefährliche Schwangerschaften bei Frauen in ihren 30ern hartnäckig. Dabei sind ältere Mütter längst eine Tatsache. Das zeigt ein Blick in die Statistiken. 1975 lag das Durchschnittsalter der Erstgebärenden bei 27 Jahren. Heute ist die Frau im Schnitt 31 Jahre alt bei ihrer ersten Geburt.

Die Grafik zeigt, wie die Zahl der jungen Mütter (in blau) im Verlauf der Jahre abnahm, während jene der über 30-Jährigen (in pink) zunahm.

Laut den aktuellen Daten vom Bundesamt für Statistik kamen im vergangenen Jahr in der Schweiz 89'600 Kinder zur Welt. Die meisten Frauen (41 Prozent) waren bei der Geburt zwischen 30 und 34 Jahre alt.



Eine Entwicklung, die sich fortsetzt, während die Zahl der Geburten bei Frauen unter 30 Jahren sinkt. 1969 waren die meisten Frauen (35 Prozent) bei der Geburt ihres Kindes zwischen 25 und 29 Jahren alt. Heute sind nur noch 20 Prozent der Mütter in dieser Alterskategorie.