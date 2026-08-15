Golftouristen beschweren sich über fehlende Klimaanlagen in der Schweiz

Weil in ihren Herkunftsländern die Räume mittlerweile das ganze Jahr über klimatisiert sind, zeigen sich die wohlhabenden Touristen verärgert über ihren zu warmen Aufenthalt in der Schweiz.

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Während die Hitzetage besonders in diesem Jahr zunehmen, bleiben Klimaanlagen hierzulande eher eine Seltenheit – zum Leidwesen internationaler Touristen. Wie der Tages-Anzeiger berichtet, häuft sich die Kritik an den touristischen Einrichtungen insbesondere von Besucherinnen und Besuchern aus den Golfstaaten.

Touristinnen und Touristen strömen durch Lauterbrunnen im Berner Oberland. Bild: keystone

Man habe noch nie «derart viele Beschwerden erhalten», sagt Peter Zombori, Geschäftsführer der Firma Premium Switzerland, gegenüber der Zeitung. Über seine Firma buchen reiche Leute – Scheichs, Geschäftsleute oder Königsfamilien – Ferien in der Schweiz. Die Beschwerden kämen insbesondere von Kundinnen und Kunden aus Katar, Kuwait und Saudi-Arabien. Ihnen sei es sowohl in den Villen und den Hotelsuiten als auch in den Spitälern zu heiss. Eine Frau soll gegenüber Zombori gar gemeint haben: «Die Schweiz ist kein Luxusland mehr.»

Auch Schweizer Hotellerie bemerkt den Unmut

Zwar erkläre der Geschäftsführer seinen Gästen, dass «auch Zürcher Luxushotels ein gutes Kühlsystem haben». Das reiche jedoch vielen nicht, denn es sei «nicht die Infrastruktur, an die sie gewohnt sind», so Zombori gegenüber dem «Tages-Anzeiger».

Die meisten Hotels in der Schweiz setzen laut der Zeitung aufgrund der strengen Regeln für leistungsstarke Klimaanlagen mit Kältemitteln auf alternative Lösungen wie Beschattung, Nachtlüftung, Begrünung und Lüftungssysteme. Dass solche Systeme für die Gäste aus den Golfstaaten jedoch für zu wenig Abkühlung sorgen, bestätigt auch der Dachverband Hotelleriesuisse: «Die Erwartungen internationaler Gäste an die Raumtemperatur weichen teilweise deutlich voneinander ab.» Dies betreffe vor allem Gäste aus Regionen, in denen die ganzjährige Klimatisierung von Innenräumen normal ist.

Die Hotelgruppe The Living Circle fügt gegenüber dem Tages-Anzeiger hinzu, dass es auch Gäste aus den USA seien, von denen man Rückmeldungen hinsichtlich der zu hohen Temperaturen erhielt. Die Hotels reagierten darauf beispielsweise mit mobilen Kühlgeräten.

Laut Peter Zombori werde «das Spannungsfeld zwischen Klimawandel und Tourismus» immer grösser. Eine Lösung dafür zu finden, sei schwierig: Man könne zwar darüber diskutieren, «ob man solche Touristen überhaupt will». Gleichzeitig seien es aber gerade die wohlhabenden Besuchenden aus den Golfstaaten, die länger bleiben als andere und so dem Schweizer Tourismus besonders viel Geld einbringen. «Alles mit Klimaanlagen vollzupflastern», sei jedoch auch keine Lösung. Zombori fordert deshalb «zuerst mal einen gesellschaftlichen Konsens, wie wir mit dieser Situation langfristig umgehen wollen». (lak)