Klimaaktivisten besetzten heute Gymi in Zürich – watson live vor Ort

Klimaaktivisten besetzten heute Gymi in Zürich – Sina berichtet live vor Ort





Die Klimajugend besetzt heute ein Gymi in Zürich. Und watson-Reporterin Sina ist live vor Ort, um den Jugendlichen sowie den Lehrpersonen auf den Zahn zu fühlen. Sie berichtet auf Instagram sowie hier mit Videos und Bildern.

Bereits letzten Freitag haben Aktivistinnen und Aktivisten der «letzten Generation», des Kollektivs «Erde brennt» und der internationalen Bewegung «End Fossil» die Aula eines Gymnasiums in Basel besetzt.

Mit den Besetzungen wollen sie auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Dazu gehört unter anderem, dass man sich im Unterricht mehr mit gegenwartsbezogenen Themen auseinandersetzten soll, wie der Klimakrise oder dem Ukrainekrieg.

Um auf ihre Positionen aufmerksam zu machen – und den Raum, den sie heute für sich beanspruchen, auch mit Inhalten zu füllen –, haben die Jugendlichen ein Programm auf die Beine gestellt, das Workshops, offene Diskussionen und Musik umfasst. Auch Politisierende sind für die Workshops angekündigt.

Hast du Fragen an die Klimaaktivisten? Melde dich auf den Aufruf in der Instagram-Story von watson.

6:20 Uhr: Besammlung

Sina ist bereits zusammen mit Aktivistinnen in der Zentralwäscherei in Zürich, wo sich ein Teil der Gruppe versammelt. In welches Gymi es heute geht, das weiss Sina aber auch noch nicht. Zusammen gehen alle aufs Tram.

Update folgt.

*Name der Redaktion bekannt.