Kachelmann: «Wir müssen Regierungen nerven, die entscheiden»

Ein weiteres ignoriertes Thema sei die sogenannte Feuchtkugeltemperatur – dabei geht es darum, bis zu welchen Temperaturen sich der Mensch noch durch Schwitzen abkühlen kann. In Indien und Teilen der USA werde das zum existenziellen Problem. «Aber auch darüber redet man kaum, es klickt nicht gut – und fragt sich lieber, wohin der Schneidermeister Muggli umgebucht wird», so Kachelmann.

Eine solche Wassertemperatur sei furchtbar. «Es sterben die Korallen, die Fische, das ganze Ökosystem gerät ins Wanken. Das wird existenziell, auch für uns Menschen», sagte Kachelmann in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit den Tamedia-Titeln . «Und die Medien zeigen Bilder von brennenden Wäldern in Rhodos und tun so, als ob diese Feuer etwas mit dem Klimawandel zu tun hätten!»

Bundesrätin Amherd stürzt auf Spaziergang und bricht sich Knochen am Ellenbogen

Bundesrätin Viola Amherd hat sich beim Wandern einen Bruch am Ellenbogen zugezogen und muss sich schonen. Sie führt ihre Amtsgeschäfte aber weiter. Am 31. Juli nimmt sie an der Bundesfeier in Luzern teil. Einen Arbeitsbesuch in Südkorea muss sie absagen.