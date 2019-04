Schweiz

Fake News zu Klimademo im Netz: Bild stammt von Streeparade



Diese Fake News zur Klimademo geistern im Netz herum – jetzt wehrt sich Bildagentur

Vergangenen Samstag demonstrierten rund 50'000 Menschen schweizweit fürs Klima. Doch wo für das Klima demonstriert wird, dort sind auch die Kritiker nicht weit.

Derzeit kursiert auf Facebook ein Bild des mit Abfall übersäten Vorplatzes beim Bahnhof Zürich-Stadelhofen. Mehrere User schreiben, das Foto sei nach der Klimademo in Zürich aufgenommen worden. So schreibt ein Facebook-User über das Bild: «So sah es nach der Klimademo aus. Ich bin stolz auf die Jugend, denn sie wissen um was es geht.»

Der Post wurde unterdessen weit mehr als 2000 Mal geteilt. Doch Bild und Text passen nicht zusammen, bei dem veröffentlichten Post handelt es sich um Fake News.

Das Bild wurde keineswegs nach der Demonstration für das Klima aufgenommen, sondern im Jahr 2016 nach der Streetparade. Wie die Agentur Rod Kommunikation über Facebook mitteilte, wurde das Bild im Auftrag einer Anti-Littering-Kampagne der SBB produziert und veröffentlicht. Die Agentur wehrt sich gegen die falschen Vorwürfe. So heisst es im Post: «Der Urheber des Posts behauptet, das Bild sei nach einer Klimademonstration aufgenommen worden und belege, wie unachtsam die Demonstranten mit der Umwelt umgehen würden. Das ist gelogen.»

Die Agentur verurteile «die falsche Deklaration des Bildes und die mutwillige Mobilisierung gegen das wichtige Klima-Engagement unserer Jugend aufs Schärfste», heisst es in dem Post.

