Trockenheit am Zürichsee: Aktuell ist der Pegelstand noch tiefer als Ende August, als der 74-jährige Tiefstand-Rekord erstmals gebrochen wurde. Bild: keystone

Kaum Regen, tiefe Pegel – die Schweiz trocknet weiter aus

Trotz einzelner Gewitter und Schauer in der ersten September-Hälfte ist die Schweiz weiterhin staubtrocken. Seen, Flüsse und Böden zeigen es deutlich – und Besserung ist in den nächsten Tagen keine in Sicht.

Philipp Reich Folge mir

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Zwar sorgten eine markante Gewitterfront am 8. September und vereinzelte Schauer zuletzt für etwas Entspannung, doch am grossen Bild ändert das wenig: Nach dem ausserordentlich trockenen und heissen Sommer war auch die erste Septemberhälfte gemäss «MeteoNews» schweizweit rund 3,3 Grad zu warm, dazu viel zu trocken und rund 36 Prozent sonniger als im langjährigen Mittel. Im Jura und im Mittelland lag der Sonnenschein-Überschuss teilweise über 50 Prozent.

Wie ernst die Lage in der Schweiz aktuell ist, zeigt die Übersichtskarte der nationalen Trockenheitsplattform: Grosse Teile der Alpennordseite gelten aktuell als «trocken» bis «sehr trocken».

So trocken ist die Schweiz aktuell: Fast das ganze Land ist «trocken» bis «sehr trocken», nur auf der Alpensüdseite ist Lage mehr oder weniger entspannt. bild: screenshot trockenheit.admin.ch

Das BAFU hielt in seinem Bulletin vom 17. September fest: Die wenigen Regenfälle der letzten Tage haben die anhaltende Niedrigwassersituation auf der Alpennordseite nicht entschärft. Am zentralen und östlichen Alpennordhang, in Mittelbünden, im Mittelland, im Jura und in der Nordwestschweiz fehlten in den letzten 30 Tagen teils 30 bis 60 Prozent des üblichen Niederschlags. Betrachtet man die Niederschlagsmenge der letzten 90 Tage, ist die Bilanz in der ganzen Schweiz negativ – es fiel deutlich weniger Regen als im langjährigen Mittel.

Besonders deutlich zeigt sich die Trockenheit an den Seen. Der Zürichsee liegt aktuell bei 405,39 m ü.M. – tiefer, als der bisherige September-Tiefstwert seit Messbeginn 1951. Auch der Bodensee, der Anfang September sein Jahrestief erreichte, sowie Walensee, Zugersee und Lago Maggiore verzeichnen deutliches Niedrigwasser. Der Genfersee ist etwas weniger betroffen, weil ihm die Rhône mehr Wasser zuführt als die Zuflüsse den Mittellandseen.

Bei den Flüssen ist das Bild geteilt. Entlang des Juras, im Mittelland und am Alpennordhang sind die Abflüsse extrem tief – so tief, wie sie statistisch nur alle 2 bis 30 Jahre vorkommen. In den Alpen sowie im Tessin, im Engadin und im Wallis liegen die Werte dagegen im Bereich des Normalen oder sogar leicht darüber, weil es dort zuletzt mehr geregnet hat.

Auch unter der Erde macht sich die Trockenheit bemerkbar: Die Bodenfeuchte ist auf der Alpennordseite weiterhin erheblich bis stark unterdurchschnittlich. Auch die Grundwasserstände bleiben an vielen Messstellen tief. Zwar konnten sich einzelne oberflächennahe Grundwasservorkommen durch die jüngsten Niederschläge etwas erholen – für eine nachhaltige Entspannung reicht das laut BAFU aber nicht.

Kein Regen in Sicht

Eine Trendwende ist in den nächsten Wochen nicht in Sicht: Gemäss «Meteonews» bleibt es diese Woche in der Schweiz meist sonnig und tagsüber warm, abgesehen von ein paar Wolkenfeldern am Montag und Donnerstag im Norden und Osten sowie am Mittwochvormittag im Süden. Am kalendarischen Herbstanfang liegt die Schweiz weiterhin am Rand eines Hochdruckrückens über Südwesteuropa, ab Freitag verstärkt sich dieser sogar zu einem ausgeprägten Hochdruckgebiet.

Zum Wochenende werden verbreitet sommerliche 25 Grad und mehr erwartet – für Ende September aussergewöhnlich hohe Werte. Auch in den Bergen bleibt es mild, die Nullgradgrenze liegt bei rund 4300 Metern. Nennenswerter Niederschlag ist damit auch in den kommenden Tagen nicht zu erwarten – im Gegenteil: Das BAFU rechnet damit, dass sich die Abflussdefizite in den kommenden Wochen weiter verschärfen.