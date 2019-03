Köppel tritt Klima-Shitstorm los – doch dieser ETH-Professor kennt die Antwort

Selecta sagt Coca-Cola den Kampf an – und stellt Getränkesortiment radikal um

In den Selecta-Automaten wird das Angebot von Coca-Cola reduziert. Auch andere Getränke wie Sprite oder Fanta werden reduziert oder ganz aus dem Sortiment genommen.

Wer vor dem Selecta-Automaten steht, hat künftig die Wahl: Für das gleiche Geld erhält er eine 450 Milliliter-Flasche Coca-Cola oder eine 500 Milliliter-Flasche Pepsi Max.

Selecta hat entschieden, ihr bisheriges Sortiment an Getränken drastisch anzupassen, wie das Unternehmen in einem Communiqué schreibt. Das Angebot von Coca-Cola und Coca-Cola Zero wird reduziert, alle anderen Produkte aus dem Hause Coca-Cola mit neu 450 Milliliter Inhalt werden aus dem Sortiment genommen.

Selecta betreibt …