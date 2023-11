Kommentar zu den Wahlen 2023: Zwei Schritte nach vorne, einer zurück

Zeit, die Pendeluhr in den Schrank zu stellen.

2019 hat die Schweiz zwei Schritte nach vorne gemacht, 2023 nur einen zurück. In diesem neuen Takt darf es weitergehen.

Das Schweizer Parlament ist in den vergangenen acht Jahren deutlich weiblicher, progressiver und ökologischer geworden.

Die FPD muss den Blick nach vorne richten und nicht mit der Partei ins Bett steigen, die vor allem Probleme bewirtschaftet. Die Schweiz will lösungsorientierte Politiker. Davon zeugt der Grosserfolg der Mitte im Ständerat.

Auch eine Regine Sauter hätte es nicht einfach gehabt gegen Moser. Doch sie hätte immerhin die geschlossene Partei hinter sich gehabt und die linken Wählerinnen wären eher zuhause geblieben. Jetzt lockte sie der Anti-Rutz-Effekt zahlreich an die Urne.

Eine Mehrheit der Schweiz will Politikerinnen, die den Klimawandel ernst nehmen – und das ist gut so, denn die Herausforderungen werden auf diesem Gebiet nur noch grösser.

Mit einer ökologischen Politik kann man die Leute immer noch an die Urne locken. Das beweist nicht zuletzt der haushohe Sieg von Tiana Angelina Moser gegen Gregor Rutz von der SVP in Zürich. Dabei konnte die GLP-Politikerin nicht nur das linke Lager mobilisieren, sondern auch Stimmen bis weit ins bürgerliche Lager holen.

Auch im Ständerat hat das bürgerliche Lager Federn gelassen. Neu kommen FDP und SVP zusammen auf 17 Sitze. Das sind weniger als 2019 und 2015. Zudem wurde der parteilose Thomas Minder in Schaffhausen abgewählt, der der SVP-Fraktion angehörte.

Tiana Angelina Moser zieht in den Ständerat ein – sie ist eine von 16 Frauen im Stöckli. Bild: keystone

Der Trend im Arbeitsmarkt geht steil in Richtung Teilzeit. Nun will ein Ständerat mit finanziellen Anreizen Gegensteuer geben. Und stösst beim Bundesrat auf Verständnis. Zumindest teilweise.

Wer Vollzeit arbeitet, der soll steuerlich belohnt werden. Mit diesem Vorstoss will Ständerat Damian Müller (FDP/LU) dem Teilzeitboom entgegenhalten. Der Anteil an Berufstätigen, die weniger als 90 Prozent arbeiten, ist in den letzten dreissig Jahren deutlich gestiegen.