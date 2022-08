Den Einkaufsdieben geht's an den Kragen: So schützt Lidl sein Frischfleisch

Weil Frischfleisch in den Filialen von Lidl Schweiz öfter gestohlen wird, testet die Supermarkt-Kette nun eine Diebstahlsicherung.

Jede sechste Person lässt bei den Selfscanning-Kassen beim Grossverteiler gelegentlich etwas mitgehen. Männer etwas mehr als Frauen. Das zeigte Ende Juli eine repräsentative Umfrage von Moneyland.

Wie viel und welche Produkte geklaut werden, darüber ist wenig bekannt. Die Schweizer Detailhändler geben dazu keine Zahlen bekannt. Dass sie sich aber mit verschiedenen Methoden gegen Diebe wappnen, ist bekannt. Teurere Produkte wie Alkohol oder Zigaretten sind bereits an vielen Orten hinter Glasverschluss oder bei der Kasse anzutreffen. Nun kommt – zumindest bei einer Detailhändlerin, eine neue Sicherungsmethode hinzu.

Neuerdings werden in Schweizer Lidl-Filialen Lammnierstücke und andere Frischfleischprodukte mit einer speziellen Etikette vor Diebstahl gesichert. Das bestätigte Lidl gegenüber dem «Beobachter». Man habe festgestellt, dass diese Art von Produkten öfter gestohlen würden, weshalb nun eine neue Diebstahlsicherung getestet werde.

Bei Migros und Coop gibt man sich punkto Sicherheitsvorkehrungen zugeknüpfter. «Details zu sicherheitsrelevanten Aspekten kommunizieren wir grundsätzlich nicht öffentlich», so Coop gegenüber dem «Beobachter». Bei der Migros setze man unterschiedliche Massnahmen, die Sicherung von Einzelartikel stünde aber nicht im Vordergrund.

Bei Aldi Schweiz setzt man im Bedarfsfall auf die Sicherung von Einzelartikeln. Die Filialen hätten aber auch Diebstahlsicherungen bei den Ausgängen.

Cheddar-Sicherung in England

Einzelne Lebensmittel zu sichern, ist in der Schweiz folglich noch wenig verbreitet. Anders im Ausland: Aufgrund der Teuerung werden in Grossbritannien immer mehr Produkte einzeln gesichert. In den sozialen Medien kursieren derzeit Videos von Cheddar-Käse, der in einer Plastikbox gesichert ist, die erst an der Kasse geöffnet werden kann.

In einem Supermarkt in London werden sogar 500-Gramm Butter-Packungen mit einem gelben Sticker mit der Aufschrift «Security Protected» gesichert. (ohe)