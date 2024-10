Millionen-Investition: Migros will 140 neue Filialen eröffnen

Milliarden-Investition: Migros will 140 neue Filialen eröffnen – die wichtigsten Punkte

Der kriselnde Detailhändler geht in die Offensive: Die Migros will 2,5 Milliarden Franken investieren, um neue Filialen zu eröffnen, bestehende zu modernisieren und die Preise zu senken.

Was hat die Migros entschieden?

Die Migros hat an einer Pressekonferenz am Montagmorgen mit einer grossen Ankündigung für Aufsehen gesorgt: Der kriselnde Detailhändler will bis 2030 satte 2,5 Milliarden Franken investieren. Diese sollen dazu verwendet werden, bestehende Supermärkte zu modernisieren, neue Filialen zu eröffnen und die Preise zu senken.

Die Migros-Pressekonferenz am Montag: Verwaltungsratspräsidentin Ursula Nold neben dem Präsidenten der Generaldirektion Mario Irminger. Bild: keystone

Wie sehen Ausbaupläne konkret aus?

Insgesamt sollen in den nächsten fünf Jahren 350 bestehende Supermärkte modernisiert werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Zudem will die Migros in den kommenden fünf Jahren 140 neue Supermärkte eröffnen. Die Zahl der Filialen soll von 790 auf 930 steigen.

Dabei gehe es mehrheitlich um «kleine M-Filialen in Gebieten, in denen die Bevölkerung stark wächst». Alleine für diese Neueröffnungen investiert die Migros 2 Milliarden Franken.

Was ist die neue Preis-Strategie?

Die neuen Massnahmen sehen vor, dass die Preise reduziert werden sollen. Über 1000 Produkte des täglichen Bedarfs würden «auf Discount-Niveau» gesenkt, heisst es. Diese Preissenkungen fallen laut Mitteilung in diesem und im nächsten Jahr an. Hierfür fallen weitere 500 Millionen Franken an Investitionskosten an.

Die Migros hat sich trotz Sparmassnahmen für eine grosse Investition entschieden. Bild: KEYSTONE

Was ändert sich am Sortiment?

Die Migros-Führung unter Chef Mario Irminger will die Eigenmarken stärken. Und obwohl die Migros die eigene Produktionsfirma Mibelle derzeit im Schaufenster hat und nach einem Käufer sucht, will sie künftig die Eigenmarken stärken. «In Zukunft sollen sie wieder ein stärkeres Gewicht und einen prominenteren Platz in den Filialen erhalten», so die Mitteilung.

