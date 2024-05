Peter Wyssbrod mit dem Kleinstkunstpreis «Goldenen Thunfisch», 2006. Bild: KEYSTONE

Schweizer Schauspieler Peter Wyssbrod verstoben

Der Schauspieler und Pantomime Peter Wyssbrod ist am 7. Mai verstorben. Dies geht aus einer Todesanzeige der Familie sowie aus Medienberichten hervor. Wyssbrod war etwa im Film «Die Herbstzeitlosen» zu sehen.

Der Bieler Schauspieler sei nach kurzer Krankheit verstorben, hiess es in der Todesanzeige. Der Schauspieler wurde am 10. Januar 1938 in Biel geboren. Wyssbrot war vielseitig tätig, etwas als Schauspieler, Pantomime, Regisseur oder Maler.

Mal stand er alleine auf der Theaterbühne, oder er war auf der grossen Leinwand zu sehen. Etwa in den Filmen «Anna Göldin - Letzte Hexe», «Die Herbstzeitlosen» oder in «Der Verdingbub». 2006 wurde Wyssbrot mit dem Schweizer Kleinkunstpreis «Goldener Thunfisch» ausgezeichnet. 1985 ging der Bieler Kulturpreis an Wyssbrod. (sda)