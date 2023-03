Anklage fordert bedingte Freiheitsstrafe für Comedian Bendrit – «Ich war ein Kindskopf»

Die Zürcher Staatsanwaltschaft will den ehemaligen Social-Media-Comedian Bendrit Bajra (27) wegen Verkehrsdelikten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und einer Geldstrafe verurteilen. Bajra versprach in der Befragung am Mittwoch am Bezirksgericht Dietikon, dass er nie mehr in solche Situationen geraten werde.

Bendrit Bajra wurde in der Schweiz mit Videoclips bekannt. Bild: KEYSTONE

Hauptverantwortlich für die zwei gefährlichen Aktionen auf Autobahnen, wegen denen er vor Gericht landete, war gemäss Bajra sein Kollege. Er selber sei lediglich dabei gewesen. «Ich werde nie wieder in solche Situation geraten», versprach er. Den Kontakt zu diesem Freund habe er abgebrochen, dieser habe ihm nicht gutgetan.

Dass der Kollege die treibende Kraft war, glaubt die Staatsanwältin nicht. «Das ist eine reine Schutzbehauptung, er stellt sich als Unschuldslamm dar.» Bajras Verhalten sei leichtsinnig und verantwortungslos gewesen.

«Hauptsache, es gibt ein gutes Video»

«Hauptsache, es gibt ein gutes Video, das als Trophäe herumgereicht werden kann.» Für sie ist es erwiesen, dass Bajra bei den Verkehrsdelikten aktiv mit dabei war, sie filmte und kommentierte.

Die Verfahrenszeit hat die Anklägerin in schlechter Erinnerung: Die erste Einvernahme habe Bajra eins zu eins im Internet publiziert, dann habe er die Post nicht geöffnet, Termine verpasst und ständig saloppe Sprüche von sich gegeben. «Er verwechselte eine Einvernahme mit einer Bühne.» Seine Aussagen habe er wiederholt geändert.

«Ein Kindskopf»

Zum Zeitpunkt der Vorfälle 2016 sei er zwar ein Kindskopf gewesen, sagte Bajra in der Befragung. Im Strassenverkehr habe er sich aber «immer normal verhalten». Er habe die Verkehrsdelikte nicht gefilmt, um sich zu profilieren, sondern um die Situation zu beruhigen.

Sein Anwalt verlangte denn auch Freisprüche bei den Verkehrsdelikten. Wegen eines illegalen Laser-Pointers, den Bajra im Internet bestellt hatte, und eines verpassten Zivildiensttermins sei eine Busse von 500 Franken angemessen.

Der Anwalt kritisierte im Plädoyer die «unverständlich lange» Verfahrensdauer von sieben Jahren und das «aufgeblasene Verfahren». Mehrmals liess die Staatsanwaltschaft etwa die Fahrten auf dem Flugplatz Dübendorf nachstellen.

Lenker kletterte auf die Rückbank

Beim ersten Fall im April 2016 hatte der schweizerisch-albanischen Doppelbürger auf der A1 vom Beifahrersitz aus das Steuer übernommen, allerdings nur mit einer Hand. Mit der zweiten hielt er das Handy, um zu filmen. Der Lenker kletterte derweil auf die Rückbank.

Beim zweiten Vorfall, ebenfalls im April 2016, fuhr Bajra hinter einem Kollegen auf der Autobahn her. Dieser stand mehrfach vom Fahrersitz auf, um den Kopf aus dem Dachfenster zu strecken.

Bekannt wurde Bajra aus Schwamendingen vor rund 10 Jahren mit seinen Videoclips über Unterschiede zwischen Ausländern und Schweizern. Vor einigen Jahren gründete er einen Brunch-Lieferdienst, mittlerweile ist er auch Teilhaber einer Bar. In den Ausgang gehe er aber nicht mehr häufig. «Ich bleibe mittlerweile lieber zuhause.»

Das Urteil wird um 16:30 eröffnet. (aeg/sda)