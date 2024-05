Nemo stürmt nach dem Sieg beim Eurovision Song Contest die Streamingplaylisten in Europa. In acht von neun untersuchten Ländern schaffte es das Bieler Musiktalent mit «The Code» in die Top 2 der erfolgreichsten ESC-Hits, wie die GfK Entertainment am Dienstag mitteilte.



In der Schweiz war das Siegerlied am vergangenen Wochenende der meistgestreamte Titel insgesamt. Der nach einem Zwischenfall vor dem Finale ausgeschlossene Niederländer Joost Klein ist demnach mit seinem Lied «Europapa» ebenfalls ein Streamingerfolg. «Europapa» ist laut GfK in Deutschland, Belgien und den Niederlanden derzeit sogar der erfolgreichste ESC-Hit in den Streams.



Auch der ursprünglich als Favorit geltende Kroate Baby Lasagna mit «Rim Tim Tagi Dim» und der Franzose Slimane mit «Mon Amour» werden der Auswertung zufolge viel gestreamt. Der auf Platz zwölf gelandete Deutsche Isaak ist mit seinem «Always on the Run» in Deutschland auf Platz drei der ESC-Streams.



GfK Entertainment wertete von Freitag bis Sonntag Streams in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich, Portugal, der Schweiz und Spanien aus. (sda/afp)