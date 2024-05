SRG will den ESC per Bietverfahren vergeben + St.Gallen prüft Bewerbung

Nach dem Sieg von Nemo beim Eurovision Song Contest werden mehrere Städte als Austragungsorte des Mega-Events gehandelt. Wie die SRG gegenüber dem «Tages-Anzeiger» berichtet, soll bei der Vergabe deswegen ein Bieterverfahren stattfinden. «Wir müssen sorgsam mit den Gebührengeldern umgehen und den besten Deal herausholen», so SRG-Sprecher Edi Estermann gegenüber der Zeitung. «Die Host City wird einen grossen Teil der Kosten tragen müssen», sagt er, «dabei muss man tief in die Tasche greifen». Die Idee sei insofern gerechtfertigt, als der Austragungsort auch stark profitiere.



Neben der finanziellen Beteiligung müssen die potentiellen Austragungsorte weitere Anforderungen erfüllen. Nötig sind etwa eine gute gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und an einen Flughafen, genügend Hotelbetten und eine passende Halle, wo die Mega-Show stattfinden kann.