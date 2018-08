Erkennst du diese Schweizer Städte anhand ihres Strassennetzes?

Schweiz

Die Schweiz ist sehr vielseitig. Es gibt Städte an Seen, in Tälern und solche die durch keine geografischen Gegebenheiten eingeschränkt werden. Erkennst du die Stadt anhand dieser Strassennetz-Grafiken?

Die US-Städte sind bekannt für ihr schachbrettartigen Strassennetze. In der Schweiz hat jedes Strassennetz seine eigenen Charakteristika, zeigen diese auf Reddit veröffentlichten Grafiken. Manche folgen Autobahnen, andere werden durch Seen oder Flussverläufe beeinflusst. Weisst du in welchen Städten? Zeig im Quiz, dass du diese Schweizer Städte anhand der Grafik zur Strassenausrichtung erkennst.

In den Grafiken werden die Himmelsrichtungen der Strassen nach Länge aufsummiert und zueinander ins Verhältnis gesetzt. Gefragt werden nur Grafiken zu den grössten 20 Städten.

1. Welche Westschweizer Stadt hat diese fast symmetrische Strassenausrichtung? reddit Lausanne Genf Biel Neuchâtel 2. Die Strassen dieser Stadt sind stärker auf Norden und Süden ausgerichtet. Welche ist es? reddit Zürich Bellinzona Lugano Thun 3. Welche Stadt ist das? reddit Zürich Schaffhausen Luzern St. Gallen 4. Bei dieser Stadt ist kaum eine Ausrichtung auszumachen. Wer hat solche Strassen? reddit Winterthur La-Chaux-de-Fonds Aarau Sion 5. Welche Schweizer Stadt ist so schachbrettartig angelegt? reddit Aarau Sion La-Chaux-de-Fonds Schaffhausen 6. Leicht symmetrisch mit südöstlicher/nordwestlicher Ausrichtung: Welche Schweizer Grossstadt ist hier abgebildet? reddit Basel Zürich Bern Lausanne 7. Zurück in die Westschweiz. Welche Stadt ist hier abgebildet? reddit Neuchâtel Lausanne Delémont Biel 8. Symmetrie bedeutet Flachland. Doch welche Stadt hat solche Strassen? reddit Basel Aarau Schaffhausen Uster 9. Schachbrett und klare Ausrichtung. Wie heisst diese Stadt? reddit Zug Thun Chur Sion 10. Zum Abschluss kehren wir zurück ins Flachland. Welche Stadt ist das? reddit Aarau Schaffhausen Biel Uster

(leo via reddit)

