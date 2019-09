4 Grafiken zur Gesundheit in deinem Kanton – und wo du am längsten lebst

Welche Region ist eigentlich am meisten von der Grippe betroffen? Wo hat es am meisten Ärzte? Und in welchem Kanton wird man am ältesten? Das sind die Kantone im Gesundheits-Vergleich.

Die heissen Sommertage in diesem Jahr sind definitiv Geschichte, die Temperaturen fallen langsam, aber stetig. Das führt im Büro und ÖV zu hustenden und sich die Nase putzenden Mitmenschen. Ein guter Zeitpunkt, der Gesundheit in der Schweiz auf den Zahn zu fühlen.

Betrachten wir zuerst die Anzahl Hospitalisierungen. Über eine Million Spitaleinweisungen werden pro Jahr in der Schweiz gezählt. Davon wird rund ein Viertel im Lauf eines Jahres mehrmals in ein Spital eingewiesen. Beim …