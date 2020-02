Verkauft wie ein Objekt: Wie die Schweizer Behörden Kinderhandel gewähren liessen

Adoptionsskandal in Sri Lanka

In den 1980er Jahren wurden bis zu 11'000 Kinder mit gefälschten Identitäten aus Sri Lanka zur Adoption freigegeben. 700 davon kamen in die Schweiz. Im September 2017 hat die Sri-lankische Regierung gegenüber einer holländischen Doku-Sendung erstmals offiziell die Existenz von sogenannten «Babyfarmen» bestätigt. Auf diesen Farmen sollen Mütter und Kleinkinder unter prekären Bedingungen bis zur Adoption gehalten worden sein.



1987 verbot Sri Lanka vorübergehend internationale Adoptionen, nachdem die Polizei auf eine Babyfarm gestossen war. Der Adoptionsskandal ging danach in Vergessenheit. Heute sind viele der damals adoptierten Kinder erwachsen und auf der Suche nach ihren Wurzeln – auch in der Schweiz. Bei ihrer Suche entdecken viele Unregelmässigkeiten. Gefälschte Geburtsurkunden und ungenaue Angaben verunmöglichen die Suche nach den biologischen Eltern.



Im März 2018 nahm der Bundesrat ein Postulat der SP-Nationalrätin Rebecca Ana Ruiz an, das Aufklärung im Adoptionsskandal fordert. Das Bundesamt für Justiz beauftragte darauf die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften einen Forschungsbericht dazu verfassen. Dieser wurde am 27. Februar publiziert.