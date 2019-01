Schweiz

Leben

«Sie ist seine B*tch, glaube ich» – Kinder erklären Strassen-Rap



illustration: Alain Schwerzmann

«Sie ist seine Bitch, glaube ich» – Kinder erklären Strassen-Rap

Moritz Wey

Ein Artikel von

Ob auf Schulhöfen, in Parks oder Jugendzentren: Aus den tragbaren Boxen der Jugend dröhnen die Bässe und Melodien der heutigen Rap-Stars. Immer populärer wird dabei die Sparte des deutschsprachigen Strassen-Rap. Während frühe Vertreter der antibürgerlichen Subkultur wie Bushido, Sido und Kool Savas immer wieder mit dem Mainstream flirteten, sind die Streaming-Charts heute breit mit harten Künstlern wie Capital Bra, Veysel und der 187 Strassenbande besetzt.

Wie aber deuten die vielen heranwachsenden Hörer deren derbe Sprache, Rollenbilder und Themen? Wir lassen die Kids selbst zu Wort kommen und über Rapsongs reden, deren Inhalte als explicit lyrics gelten.

illustration: alain schwerzmann

Marko (13)

Lieblingsrapper: Eno



illustration: alain schwerzmann

Der Song, den wir Marko vorspielen: Nimo — «LFR» (Lass Fotzen Reden) Video: YouTube/385idéal

Marko nickt mit.



Du kennst den Song?

Ja.

Was glaubst du, wovon handelt er?

Also in dem Song sagt er:

«Scheiss mal auf die Fake-Friends.»

Das heisst: Vorne rum machen sie auf cool, aber hinter seinem Rücken reden sie. Mein Statement dazu ist: Halte deinen Freundeskreis klein.

Ach so, es geht also darum, nicht gleich allen zu vertrauen?

Genau, hör nicht auf sie. Mach dein eigenes Ding.

Wer sind «sie»?

Andere Menschen halt ... Die meint er also, wenn er von «Fotzen» spricht.

Was denkst du, wieso benutzt er genau dieses Wort?

Das ist allgemein so im Rap. Es gibt zum Beispiel auch das Wort «Kahba» (Türkisch/Kurdisch für «Hure», «Schlampe»). Meistens kommen solche Wörter aus dem Arabischen oder aus Serbien. Der Slang verändert sich von Zeit zu Zeit.

Gefällt dir der Song?

Ja voll. Also der Beat stimmt und der Text auch. Passt! Und ein geiles Video – halt wie immer.

Im ersten Part rappt Nimo Folgendes:

«Es ist normal, dass Fotzen über dich reden, wenn du Erfolg hast, Diggi

Nicht mal die Hälfte ist wahr, doch das ist egal, wenn du Erfolg hast, Diggi»

Was meinst du dazu?

Wenn du Erfolg hast und viel Geld machst, sagen dir viele ins Gesicht: «Läuft bei dir, ich gönn's dir!» – Doch eigentlich wollen sie, dass du auf die Schnauze fällst und alles verlierst. Das sind Nichtsgönner.

Was meint er mit der zweiten Zeile?

Das ist so wie bei den Gerüchten. Immer wieder kommt was dazu, obwohl es gar nicht stimmt. Und schlussendlich ist es halt wirklich egal, wenn du Erfolg hast. Wenn's bei dir läuft, ob Geld, Familie, alles, dann kannst du auf andere Meinungen scheissen.

«Hättest du nicht auch gerne viel Geld?»

Du erwähnst, dass «Geld» und «Familie» wichtig seien. Ist das für dich Erfolg?

Ja, das und der Beruf. Also wenn du viel Geld hast und die Familie gesund ist, dann ist das für mich Erfolg.

Für was brauchst du denn das viele Geld?

Ja, das ist auch zum Angeben. Jeder würde doch gerne viel besitzen. Hättest du nicht auch gerne viel Geld? Du wärst offener, müsstest nicht sparen und so. Mit dem Geld könntest du dir das ermöglichen, was du wirklich willst.

Zum Beispiel was?

Autos, Häuser und so weiter.



Hören wir uns nun den zweiten Track an, Marko: Kollegah & Farid Bang – «Mitternacht 2» Video: YouTube/ALPHA MUSIC EMPIRE

Marko liest den Titel vom Video ab und scheint die beiden Rapper zu kennen.

Wer ist das?

Das sind Kollegah & Farid Bang, Alter. Die machen immer übertriebene Lieder. Ich fühl' die richtig.

Was weisst du sonst noch über sie?

Die haben halt Erfolg. Kollegah seit mehreren Jahren und Farid Bang sowieso. «Banger Musik» ist das Label von Farid, soviel ich weiss.

Wieso, denkst du, haben sie einen solchen Erfolg?

Ihre Songs sind brutal (gut). Und auch wegen ihrem Image ... Kollegah ist ein sehr guter Mensch, er hat mehrere tausend Euro gespendet. Die Menschen fühlen ihn.

Ist Kollegah «menschlich» ein Vorbild, weil er Geld spendet?

Ja, schon.

Also einerseits macht er gute Dinge, aber andererseits hat er ziemlich brutale Texte ...

Ja, aber das ist, wie wenn du ins Theater gehst: Das ist nur eine Rolle. Aber im privaten Leben ist er halt sehr korrekt.

Alles klar. Gehen wir wieder zu einer konkreten Stelle im Text. Kollegah rappt hier:

«Ich fick' deine Mutter mit paar Jugoslawen (yeah) und stoss' sie bis in die Puppen wie 'ne Voodoo-Nadel (yeah). Dann stirbt die Nutte im Kugelhagel, weil sie nur ein Objekt mit zwei Löchern wie Kapuzen vom Ku-Klux-Klan ist.»

Marko schmunzelt verhalten.



Ja, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung.



Wenn ich die Lyrics so vorlese, wirken sie besonders krass, nicht wahr?

Ja. Also ich habe gehört, das Farid Bang angezeigt wurde wegen Frauenfeindlichkeit. Er hat sich dann auch dazu geäussert und gesagt: Frauen seien Menschen wie wir alle, die leben und essen ... (kichert leise)

Okay ...

Ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich find' sie trotzdem cool.

Glaubst du, dass sie das, was sie in ihren Texten rappen, auch so meinen?

Nein, nein. Ich denke nicht. Also in jeder Aussage steckt auch ein Korn Wahrheit darin.

Wieso sagen sie Dinge in ihren Songs, die sie gar nicht ernst meinen?

Wegen dem Image!

Was ist das Image?

Aussehen, Charakter, Typ. Also beispielsweise ist Kollegah ja sehr breit gebaut, da würde es einfach nicht passen, wenn er nur vom Weltfrieden und Spenden rappen würde ... Farid Bang und er haben übrigens sogar für alleinerziehende Mütter gespendet!

Friedlicher Rap passt nicht zu ihnen, sagst du. Aber dass sie mit Spenden Menschen unterstützen, gehört doch auch zu ihrem Image, oder nicht?

Ja, doch. Das ist halt einfach ein Mix, den Jugendliche fühlen.

Sehen das andere Jugendliche in deinem Alter auch so?

Ich denke schon.

Marko wählt den nächsten Song.



Bonez MC & RAF Camora ft. GZUZ — «Kokain» Video: YouTube/CrhymeTV

Wieso hast du den Song ausgesucht?

Dieses Lied ist heftig, der Beat und das Video sind wie immer krank gut gemacht! Den Text kann man sich einerseits gut geben und andererseits ist er einfach krass.

Was ist «krass» daran?

Ja ... Kinder mit Waffen. (lächelt verlegen)

Findest du es schockierend?

Eigentlich schon.

Wieso brauchen sie schockierende Bilder in den Videos?

Damit es wieder angeschaut wird. Klicks, Geld.

Um was geht es sonst noch in diesem Song?

Dass er (GZUZ/Raf Camora) viel Geld verdient und es nun mit vollen Händen ausgibt. Und dass es ihm scheissegal ist, wenn sich die Junkies das Zeug spritzen. Hauptsache, er verdient daran etwas.

Glaubst du, diese Künstler nehmen selber solche Drogen?

Ja, man sieht's ja auf seinen Insta-Stories. Kokain weniger, aber Gras schon.

Könnten sie ein Problem mit Drogen haben?

Ich denke nicht. Ich finde es nicht so schlimm, wenn man Gras raucht, solange man sein Leben unter Kontrolle hat. Schlimm wird's, wenn du Gras rauchst, wenn dein Leben nicht in Ordnung ist. Aber eigentlich ist es mir auch egal, schliesslich ist es ihr Leben.

In welche Stimmung versetzt dieser Song?

Man hat Lust auf Party! (lacht)

Elena (12)

Lieblingsrapper: Snoop Dogg

illustration: alain schwerzmann

Der Song, den wir Elena vorspielen: Schwesta Ewa feat. SXTN – «Tabledance» Video: YouTube/ALLES ODER NIX RECORDS

Kennst du den Song?

Ich habe von dem Lied erst einen Ausschnitt gehört. Aber ich kenne sie: Das sind Schwesta Ewa, Nura und Juju. Nuras Style finde ich gut – sie hat eine gute Stimme. Aber Schwesta Ewa fühle ich nicht so. Ist nicht schlecht für eine Frau, aber nicht mein Geschmack.



Was genau passt dir an ihr nicht so?

Irgendwie ist sie ja eine Frau, benimmt sich für mich aber wie ein Mann. Sie benutzt Wörter im weiblichen Sinn, rappt aber – ich weiss nicht – wie ein Mannsweib?

Ist sie dir zu hart? Zu wenig soft?

Ja genau. Nura finde ich beispielsweise besser, weil sie auch noch singt und mehr Melodie reinbringt. Das finde ich wichtig.

Um was geht’s in diesem Song?

Dass Schwesta Ewa früher eine Prostituierte war, glaube ich. Aber ich weiss nicht genau, was «Tabledance» heisst …

Lass uns mal einen Blick auf die Lyrics werfen …

Also ehrlich, ich verstehe die Hälfte gar nicht. Diese Wörter habe ich noch nie im Leben gehört.

(Elena liest vor)

«Ich mach', dass deine Mama twerkt, schick' sie auf Strich im Gabbana-Shirt, doch lass es ja nicht die Amčas hör'n. Observation am Block, wo ich wohn', keiner von uns hat ein'n Job im Büro. Insta-Hoes wär'n gern Model-Ikon'n, ich zeig' ihn'n den Weg in die Prostitution.»

Ach du Scheisse …

Wie findest du die ganzen Sachen, die hier angesprochen werden?

Ehrlich gesagt, meistens wenn ich Musik höre, achte ich gar nicht auf den Text. Ausser bei serbischen Liedern zum Beispiel. Aber jetzt bei diesem Song finde ich den Text schon ziemlich übertrieben. Sie beleidigt Models und andere.

Der nächste Song, den wir Elena vorspielen: Kollegah & Farid Bang – «Mitternacht 2» Video: YouTube/ALPHA MUSIC EMPIRE

Deine Meinung?

Also ich kenne nur einen Song von ihnen, weil es da eine Stelle gibt, die wir so gerne mitrappen. Aber sonst habe ich Farid Bang nie gehört. Er hat zwar eine gute Stimme, aber ich fühle ihn nicht. Es hat fast keine Melodie. Und das braucht es für mich, so kann man auch dazu tanzen. Wie zum Beispiel bei RAF Camora, der macht immer so Sommerhits.



Und vom Inhalt her?

Den habe ich kaum verstanden …

Schauen wir mal den Text an. Farid Bang rappt zum Beispiel:

«Bitches wollen mich kleinkriegen, als wenn ich sie geschwängert hätte.

Ich komm' mit Glas Jacky pur, du mit Ballettfigur

und ich schiess' dir in die Star-Trek-Frisur, ah.

Mutterficker, ich hab' so viele Fragen,

wieso machen Z-Promis den Mund auf, ohne zu blasen?»

Wie findest du das?

Ehrlich gesagt habe ich keine Meinung dazu. Diese Art, wie er rappt, gefällt mir gar nicht. Es hat mir einfach zu viele Fluchwörter … Bei Farid Bang habe ich das Gefühl, dass er immer auf die Frauen losgeht. Immer irgendwas mit «blasen» oder so.



«Die denken, wenn man keine Drogen nimmt oder Fluchwörter benutzt, darf man kein Rapper sein.»

Das fällt mir auch auf. Was denkst du, wieso kommt das so oft vor?

Das ist halt einfach Strassenrap. Ich glaube, heutzutage denken die Menschen, dass wenn man nicht Drogen nimmt oder solche Wörter benutzt, dass man kein Rapper sein darf. Obwohl das ja eigentlich gar nicht stimmt.



Wer kann denn auch ohne?

Rin zum Beispiel. Ich erinnere mich beispielsweise nicht an einen Song von ihm, der gegen Frauen ist.



Elena wählt den nächsten Song.

VEYSEL feat. GZUZ – «UFF» Video: YouTube/43 TV

Was weisst du über sie?

Ich weiss nur, dass GZUZ von der 187 Strassenbande ist und ich habe gehört, dass Loredana für Veysel Texte geschrieben hat. Aber keine Ahnung, ob das stimmt. Veysel höre ich aber eigentlich gar nicht – es ist der erste Song von ihm, den ich richtig höre. Von GZUZ weiss ich noch, dass er ein Drogendealer ist. Also kriminell und solche Sachen. 187 machen eher so aggressive Deutschrap-Lieder.

Was gefällt dir an dem Song?

Bei Veysel gefällt mir hier eigentlich nur der Flow im Refrain über diesen Beat. Und bei GZUZ fühle ich die Stimme mega hart. Sein Part ist hier echt gut.

Um was geht’s in «UFF»?

(Blickt auf den Songtext und liest darin)

Keine Ahnung. Ich versteh' viele der Wörter, aber den Zusammenhang nicht …

Milena (12)

Lieblingsrapper: Capital Bra



Der Song, den wir Milena vorspielen: XATAR feat. Capital Bra – «Zinedine» Video: YouTube/ALLES ODER NIX RECORDS

Kennst du die?

Ja, also nur Capital. Den anderen hab' ich mal gesehen, aber den höre ich nicht.

Wie findest du den Song?

Ich kenne das Lied, aber ich finde, es gibt bessere von Capital Bra, mit anderen Melodien. Das Wort «Zinedine» kommt zu oft vor, es wiederholt sich immer. Es ist, als würde der Refrain immer laufen.

Capital Bra ist sehr erfolgreich zurzeit. Was denkst du, wieso ist das so?

Er schreibt direkt aus dem Kopf und kann gut rappen. Hier rappt Capital Bra zum Beispiel:

(Milena liest vor)

«Deine Schlampe macht auf Model, Bratan, auf Prinzessin,

doch hat mehr Schwänze in der Hand als beim Garnelenessen. Wer will mich testen? Ich stech' sofort in die Leber und dribbel' mich durch, so wie Neymar, Neymar.»

Was meinst du dazu?

Es ist halt schon ein bisschen brutal …

Verstehst du alles?

Eigentlich schon.

Um was geht’s denn in diesem Song?

Um Fussball … Und darum, dass man ihn testen soll beim Geschlechtsverkehr, glaube ich. Wenn ich ein Lied höre, dann achte ich nicht so besonders auf den Text. Besonders wenn es schnell gerappt ist, höre ich mehr auf die Melodie. Deshalb hat mir dieser Song nicht so gefallen, vor allem wenn ich jetzt den Text lese.

Dir ist der Song eher zu hart …

Ja. Er hat schlimmere Lieder und weniger schlimme Lieder. Ich höre eher die weniger schlimmen, aber wenn es mal ein paar Fluchwörter drin hat, ist's auch nicht so tragisch. Aber so ist es schon ein bisschen übertrieben.



Der nächste Song, den wir Milena vorspielen: Onkel Ari feat. LES – «Message» Video: YouTube/Gwünnermusic Zürich

Was hältst du von dem?

Also der Beat ist cool, aber ich höre nicht so schweizerdeutsche Lieder. Meine ältere Schwester hat das mal gehört, darum kenne ich das schon. Aber das Lied besteht fast nur aus Fluchwörtern. Eigentlich höre ich nur deutschsprachige oder englische Songs.

Worum geht's im Song?

Um Partys, um Frauen und um so perverse Sachen.

Onkel Ari rappt unter anderem:

«Mini Bitch seit bring wieder Geld hei, sie weiss Mitleid hemmer gar kei.»

Was meint er wohl damit?

Er hat wahrscheinlich eine Freundin, die eine Prostituierte ist. Und das ist ihm egal, er will einfach das Geld.

Wie findest du das?

Ich finde es ein bisschen übertrieben.

«Sie ist seine Bitch, glaube ich.»

Er braucht im Song mehrmals den Ausdruck «Bitches», was könnte er damit meinen?

Das sind Frauen, die für Geld Geschlechtsverkehr machen.

Die weibliche Rapperin LES singt den Refrain in diesem Song. Ist sie auch eine «Bitch»?

Sie hat was von «keine Gefühle» erwähnt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Sie ist seine Bitch, glaube ich.

Hartes Thema. Machst du dir sonst auch Gedanken über das, was in den Rap-Songs erzählt wird?

Ich mache mir eigentlich nicht so Gedanken über solche Sachen. Darum war es noch spannend. Aber meistens schaue ich einfach, wie schlimm der Song ist. Und wenn ich dann weiss, dass ich es vor meinen Eltern hören könnte, dann höre ich die Musik auch. Und ich mag es ja auch nicht mit so vielen Schimpfwörtern.

Milena wählt den nächsten Song.

Loredana ft. Mozzik – «Bonnie & Clyde» Video: YouTube/LOREDANA

Wieso dieser Song?

Ich feier' sie mega, weil sie eine der wenigen Mädchen ist, die bekannt sind. Und mir gefällt, wie sie rappt. Es hat nicht so viele Schimpfwörter im Song. Es geht um Waffen, Cash, teure Sachen und so (lacht), aber das finde ich nicht so schlimm. Ich verfolge sie als Person nicht so, aber ihre Lieder … Clyde ist, glaube ich, ihr Freund.

Dich stört es nicht, wenn Loredana im Video mit einer Pistole rumfuchtelt?

Nein, weil ich mir die Videos sowieso selten anschaue.

Was gefällt dir an diesen Themen?

Es kommt darauf an, wie sie über gewisse Themen spricht. Ich finde es geil, weil sie nicht so brutal über etwas redet und trotzdem ein Mädchen ist, die was mit Waffen und so macht. Mir ist eigentlich egal welches Thema, ich möchte es einfach vor anderen Menschen, zum Beispiel auch meinen Eltern, nicht verstecken müssen. Ein paar Schimpfwörter sind ja okay, aber es darf jetzt nicht voll davon sein.

Wieso ist Geld so ein zentrales Thema?

Ohne Geld kann man nicht richtig leben. In den Videos wollen die meisten Rapper geile Sachen wie zum Beispiel Autos präsentieren und machen auf reich, während Gangs eher die Strasse zeigen.

Was ist eine Gang?

Ich weiss nicht so genau. Eine Gang ist meistens nicht so gut, wenn es eine richtige ist. Dann haben sie meistens mit Drogen und so zu tun. Es sind eigentlich mehrere Leute, die einen machen Musik und andere nehmen Drogen – das verstehe ich unter einer Gang.

